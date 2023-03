Le Iene: anticipazioni stasera 7 marzo, gli ospiti e il servizio sul caso Mourinho

Condividi

Le Iene, ecco le anticipazioni di stasera martedì 7 marzo 2023. Torna in prima serata su Italia1 con un nuovo appuntamento dell programma condotto da Belen Rodriguez, che come sempre è affiancata da Max Angioni e dai comici Rossi e Nathan Kiboba. Una puntata in cui vedremo diversi ospiti, ma anche servizi sui casi di attualità che hanno fatto discutere negli ultimi giorni a partire da quello legato all’espulsione di José Mourinho in Cremonese – Roma.

Le Iene anticipazioni stasera 7 marzo 2023, tutti gli ospiti