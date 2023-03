Lazio-AZ Alkmaar, la diretta live del match

Condividi

Andata degli ottavi di Conference League per la Lazio, che dopo aver affrontato il Feyenoord nella fase a gironi dell’Europa League, adesso si trova di fronte un’altra squadra olandese, l’Az Alkmaar. Un avversario assolutamente da non sottovalutare, come spiegato alla vigilia da Maurizio Sarri (alle prese con un nuovo infortunio di Immobile), preoccupato piuttosto dalla possibile euforia per il successo in casa del Napoli: “Quando abbiamo vinto 4-0 con il Milan, nelle quattro partite successive abbiamo fatto due punti. Quindi una vittoria come quella del Maradona per noi è più un pericolo che un beneficio“.

La partita tra Lazio e Az Alkmaar valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League si gioca allo Stadio Olimpico di Roma alle 18.45. Il match sarà trasmesso in tv e streaming su Sky Sport, SkyGo, Now e DAZN.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Provedel, Magro, Hysaj, Romagnoli, Casale, Pellegrini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. Indisponibili: Immobile. Squalificati: nessuno. Diffidati: Immobile, Milinkovic, Romagnoli, Zaccagni, Patric.

AZALKMAAR(4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakolos, Goes, Kerkez; Clasie, Mijnans, Rejinders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. Allenatore: Jansen. A disposizione: Verhulst, Oduro, M. De Wit. Mihajlovic, Van Brederode, Dekker, Buurmeester, Schouten, De Jong, Barasi, Lahdo. Indisponibili: Bazoer, Beukema, D. de Wit. Martins Indi, Vanheusden, Westerveld. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bazoer. D. de Wit.

ARBITRO: Nyberg (Svezia). Assistenti: Beigl e Soderqvist (Svezia). Quarto uomo: Laderback. Var: Kavanagh (Inghilterra). Avar: Coote (Inghilterra).