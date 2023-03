Gf Vip, Oriana è in finale: prima la gioia, poi lo scherzo agli inquilini (VIDEO)

TUTTA LA GIOIA DI ORIANA

Convocata insieme ad Antonella nello studio di Alfonso Signorini, appena la venezuelana ha scoperto di essersi assicurata un posto per la finalissima del 3 aprile è scoppiata in una gioia irrefrenabile: urla ed esultanze scomposte, con il vestito che a fatica ha contenuto le sue forme, mentre il pubblico la osannava e Signorini osservava divertito la scena. L’unica ad essere apparsa spiazzata è stata Antonella, che forse si aspettava di essersi salvata nel faccia a faccia e che quindi il padrone di casa stesse per comunicare l’eliminazione di Oriana.

LO SCHERZO DI ORIANA AI VIPPONI

Dopo una gag sul rossetto di Oriana, che la venezuelana ha regalato a Signorini, il conduttore ha invitato le due concorrenti a fare uno scherzo agli inquilini. Oriana è rientrata dalla porta rossa, annunciando agli altri ragazzi che c’era stata una doppia eliminazione: sia Davide – perché nella casa da meno tempo rispetto agli altri – che Antonella – penalizzata per il suo comportamento con Edoardo Donnamaria – erano stati eliminati.

Lo scherzo non è riuscito granché, va detto: nonostante le raccomandazioni di Signorini, Marzoli è apparsa troppo forzata nel recitare la sua parte, facendosi anche scappare qualche sorrisino. I suoi amici Spartani hanno subito mangiato la foglia, ma lo stesso non si può dire di Edoardo Donnamaria. Lo speaker radiofonico è rimasto attonito alla notizia dell’eliminazione di Antonella. E la stessa Fiordelisi, partecipe allo scherzo, ha parlato con Edoardo e gli ha detto: “Farò il tifo per te da lontano, amore”.

A quel punto, Signorini ha invitato il volto di Forum in studio per salutare l’ex schermitrice, ma quando Edoardo ha aperto la porta rossa si è trovato di fronte una divertitissima Antonella, che lo ha abbracciato e baciato. E forse da ieri è iniziato un nuovo capitolo del rapporto dei Donnalisi.

I CONCORRENTI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Nel corso della puntata di lunedì 6 marzo, i vipponi hanno fatto le loro scelte e in nomination sono finiti in sette: Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Milena Miconi, Luca Onestini e Nikita Pelizon. Stavolta però non ci sarà nessuna sorpresa: nella puntata di giovedì 9 marzo ci sarà una nuova eliminazione. Manca sempre meno alla fine del Gf Vip, e il cerchio si stringe.

FONTE DIRE – www.dire.it