Chelsea-Borussia Dortmund: segui la DIRETTA LIVE del match

Il Chelsea ospita il Borussia Dortmund per la prima volta in assoluto; dopo aver registrato sei successi nelle prime sette partite casalinghe di Champions League contro squadre tedesche (1N), i Blues non hanno vinto nelle ultime due (1N, 1P).

Il Borussia Dortmund ha perso le ultime cinque trasferte di Champions League contro squadre inglesi dopo aver vinto 2-1 in casa dell’Arsenal nell’ottobre 2013. Nella precedente gara a Dortmund, il Chelsea ha perso il match d’andata in trasferta nella fase a eliminazione diretta di Champions League per l’ottava volta: i Blues hanno poi superato il turno in quattro di queste sette volte.

Il Borussia Dortmund ha superato il turno in cinque dei sei precedenti confronti dopo aver vinto il match d’andata nella fase a eliminazione diretta di Champions League, l’unica eccezione contro il Paris Saint- Germain negli ottavi di finale 2019-20.

Il Chelsea ha vinto sette delle ultime nove partite casalinghe di Champions League, ad eccezione della sconfitta per 3-1 contro il Real Madrid nei quarti di finale della scorsa stagione e del pareggio per 1-1 contro il Salisburgo nella fase a gironi di questa edizione.

Il Chelsea ha registrato otto tiri in porta nella sconfitta per 1-0 contro il Borussia Dortmund nel match d’andata: record di conclusioni nello specchio senza segnare in una singola partita dei Blues in Champions League (dal 2003-04).

Il Borussia Dortmund potrebbe vincere entrambe le gare in una singola fase a eliminazione diretta della Champions League per la prima volta dal 1996-97. In quella stagione vinsero entrambe le partite nei quarti di finale (contro l’Auxerre) e in semifinale (contro il Manchester United), sollevando poi il trofeo in finale per la loro prima e unica volta.

Il Borussia Dortmund ha perso sette delle ultime otto trasferte nella fase a eliminazione diretta di Champions League, con l’eccezione della vittoria per 3-2 in casa del Siviglia negli ottavi di finale nel 2020-21. Kai Havertz è il giocatore del Chelsea con più tiri (16) e più tocchi in area avversaria (36) in questa stagione di Champions League. Havertz è stato coinvolto in otto dei 21 tiri totali dei Blues contro il Dortmund nel match d’andata, con quattro conclusioni e quattro occasioni create per i compagni.

Jude Bellingham è il capocannoniere del Borussia Dortmund in questa stagione di Champions League con quattro gol, di cui uno in trasferta contro il Manchester City nella fase a gironi. Potrebbe diventare il primo giocatore inglese nella storia della competizione a segnare fuori casa contro due diverse squadre inglesi.