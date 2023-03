Belve su Rai 2, ecco gli ospiti di martedì 7 marzo

Condividi

Quella di martedì 7 marzo di Belve, il programma ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, è una puntata che si preannuncia particolarmente interessante. La trasmissione va in onda ogni martedì dalle 21.20 au Raidue e vede tre ospiti finire “sulla graticola” del fuoco di domande della conduttrice.

Per la puntata di martedì 7 marzo i tre ospiti di Belve sono Bianca Balti, modella partita da Lodi e arrivata a diventare una top model di successo planetario, che senza dubbio parlerà del proprio passato turbolento ma anche dell’intervento chirurgico al quale ha scelto di sottoporsi recentemente, il cantante Al Bano e il chirurgo estetico Giacomo Urtis. Quest’ultimo in particolare ha vissuto negli ultimi tempi una vera trasformazione tanto a livello fisico quanto dal punto di vista televisivo visto che dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip in coppia con Valeria Marini ha anche registrato un brano musicale.

Insomma, un trio di ospiti che promette scintille anche e soprattutto perché a stuzzicarli ci saranno ancora una volta l’ironia e la verve di Francesca Fagnani.

Rivelazioni shock di Bianca Balti a Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda questa sera dalle 21.20 su Raidue. “A 18 anni ho subìto uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. E’ successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza” ha raccontato la top model lodigiana.

Bianca Balti ha poi raccontato di non aver voluto dimenticare subito: “L’ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro. L’ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un Sert. Mi ha fatto piacere vederlo. Nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo amici”.

La top model con Francesca Fagnani ha parlato anche delle proprie dipendenze: “Ho provato tutte le droghe. Anche gli oppiacei”. E ha aggiunto: “Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso. Avrei voluto morire, ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, allora ho detto proviamoci”.

Durante la puntata di Belve di questa sera gli spettatori ascolteranno anche altri racconti della modella: “Subito dopo le prime sfilate, 18 anni fa, mi hanno offerto un contratto di un milione di euro, ma ho detto di no perché ho capito che potevo ottenere di meglio”.

Non è mancato anche un accenno alla decisione della figlia Matilde di vivere con il padre, Christian Lucidi: “Al tempo mi stavo trasferendo a Los Angeles. Era l’ennesimo trasloco e quindi lei ha deciso di andare a vivere con il padre. Solo di recente mi ha confessato che lo aveva fatto perché voleva un po’ di stabilità. Ne ho sofferto tantissimo. Però poi ti abitui anche alle cose più brutte e grazie al cielo c’è la tecnologia”.