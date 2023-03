Aerei precipitano tra le case: due morti a Guidonia

Condividi

ragedia a Colle Fiorito di Guidonia dove due ultraleggeri monoposto si sono scontrati in volo e sono precipitati, con i rottami finiti tra viale Roma e via delle Margherite. Morti i due piloti. Sul posto la polizia di Stato, i vigili del fuoco, il 118. L’incidente intorno alle 11:50 di oggi, martedì 16 marzo. Stando a quanto raccontato a RomaToday da alcuni testimoni, i velivoli – quattro in tutto, stavano facendo delle evoluzioni.

Ad un tratto due di loro sarebbero venuti a contatto. Un aereo è precipitato su un’auto in via delle Margherite. L’altro, invece, in viale Roma, in un pratone e pochi chilometri dall’aeroporto civile di Guidonia. Via vai di soccorsi in zona.