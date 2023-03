Torino-Bologna: segui la DIRETTA LIVE del match

Il Torino è rimasto imbattuto in sei (2V, 4N) delle ultime sette sfide di Serie A contro il Bologna, perdendo tuttavia la più recente: 2-1 nella gara d’andata di questo campionato, in cui Orsolini e Posch hanno guidato la rimonta rossoblù, dopo la rete su rigore di Lukic.

Tutti gli ultimi tre incontri del Bologna contro il Torino nel girone di ritorno di Serie A si sono chiusi sul pareggio, dopo che nessuno dei precedenti cinque era terminato in parità (due successi granata e tre dei rossoblù). Il Torino è andato a segno in tutte le ultime 17 gare interne contro il Bologna nel massimo campionato: è la serie aperta più lunga di incontri casalinghi consecutivi in gol per i granata in Serie A, considerando le avversarie attualmente nella competizione.

Il Bologna ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A; l’ultima volta in cui i rossoblù hanno ottenuto più successi di fila fuori casa nella competizione è stata nel 1964, quando arrivarono a cinque. Il Torino è imbattuto da sette gare (4V, 3N) di Serie A giocate di lunedì – le sei più recenti sotto la guida tecnica di Ivan Juric – dopo che aveva perso ben cinque delle sei precedenti (1N).

Nessuna squadra ha segnato più gol del Bologna su sviluppi di calci d’angolo in Serie A nel 2023 (quattro, come Lecce e Napoli) – il Torino da inizio anno ne ha concessi quattro su sviluppo di corner (due nel derby con la Juventus), peggio ha fatto nel periodo solo l’Empoli con cinque.

Il Torino ha subito sei gol nelle ultime due giornate e potrebbe collezionare tre gare di fila in Serie A con almeno due reti concesse in ognuna per la prima volta da marzo 2021, quando in panchina c’era Davide Nicola.

Antonio Sanabria è andato a segno in ciascuna delle ultime due gare da titolare contro il Bologna in Serie A (due gol): soltanto contro il Verona ha realizzato più reti (tre) nella competizione. Stefan Posch ha segnato quattro gol in questo campionato; solo tre difensori del Bologna hanno realizzato almeno cinque marcature, in una singola stagione di Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): Michele Paramatti (cinque) nel 1997/98, Salvatore Fresi (otto) nel 2001/02 e Aaron Hickey (cinque) nello scorso torneo.

Riccardo Orsolini è il giocatore italiano che ha segnato più gol nei cinque grandi campionati europei nel 2023: cinque; il giocatore del Bologna inoltre è andato a segno in due delle ultime tre partite di Serie A contro il Torino (due centri, entrambi entrando a gara in corso).