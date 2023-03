Sassuolo-Cremonese: segui la DIRETTA LIVE del match

L’unico precedente tra Sassuolo e Cremonese considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia è lo 0-0 nella gara d’andata di questo campionato.

Il Sassuolo non è andato in gol soltanto in una delle ultime 23 sfide di Serie A contro avversarie neopromosse: lo scorso 4 settembre proprio contro la Cremonese; inoltre, i neroverdi non hanno trovato il successo in tre delle ultime cinque gare (3N) contro squadre provenienti dal campionato cadetto, dopo aver vinto 10 delle 12 precedenti (2P).

La Cremonese non ha vinto nessuna delle 13 trasferte contro squadre emiliane in Serie A: cinque pareggi (tra cui l’unica di queste sfide giocata in questo campionato, a gennaio contro il Bologna) e otto sconfitte. Dopo una serie di otto incontri consecutivi senza successi (2N, 6P), il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A (1N, 1P).

Il Sassuolo ha soltanto due punti in meno (27 vs 29) rispetto a quelli collezionati nelle prime 24 partite della scorsa Serie A; con una vittoria, i neroverdi salibbero a 30: lo stesso bottino del torneo 2021/22, dopo le prime 25 sfide.

La Cremonese ha vinto la sua prima partita in questo campionato nell’ultima giornata contro la Roma: la formazione grigiorossa non ottiene due successi di fila in Serie A da marzo 1996, quando alla vittoria sulla Lazio fece seguito quella sul Padova.

Sfida tra due delle cinque squadre con più attacchi verticali in questo campionato: il Sassuolo (terzo con 55 dietro solo a Milan e Atalanta), la Cremonese (43) quinta dietro anche alla Fiorentina.

Domenico Berardi sarà assente per squalifica; nelle nove gare di questo campionato in cui il numero 10 è stato assente, il Sassuolo ha mantenuto la stessa media punti (1.1) delle 15 partite giocate con lui in campo; la percentuale di vittorie dei neroverdi è addirittura più alta senza Berardi (33.3% contro 26.7%).

Da inizio 2023, soltanto Luperto (26) e Kim (24) hanno effettuato più respinte difensive di testa di Ruan Tressoldi e Martin Erlic (21 ciascuno); il brasiliano è anche terzo in questo anno solare per respinte difensive in generale (44, meglio di lui soltanto Baschirotto e Luperto).

Marco Benassi è stato coinvolto in quattro gol contro il Sassuolo in Serie A (due reti e due assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione – tra questi anche la sua prima marcatura in assoluto nel massimo campionato, il 26 gennaio 2014 con il Livorno.