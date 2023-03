Il tour di Vasco Rossi va sold out: aggiunta data zero a Rimini. Le info sui biglietti

Condividi

Il rocker di Zocca si esibirà venerdì 2 giugno allo stadio Romeo Neri

Buone notizie per i fan del Blasco che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti del tour 2023, ufficialmente sold out: Vasco Rossi ha aggiunto una data zero a Rimini. Il concerto che aprirà il ‘Vasco Live’ si terrà venerdì 2 giugno allo stadio Romeo Neri.

LE INFO SUI BIGLIETTI DI VASCO ROSSI A RIMINI

I biglietti per la data zero del tour di Vasco Rossi a Rimini saranno disponibili in anteprima per ‘Il Blasco Fan Club’ dalle ore 10 di lunedì 13 marzo, in prevendita per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 10 di martedì 14 marzo e in vendita libera dalle ore 11 di mercoledì 15 marzo su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.

IL SINDACO DI RIMINI: “NON VEDIAMO L’ORA”

Dopo le indiscrezioni che si sono susseguite nei giorni scorsi, questa mattina il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha confermato che il rocker di Zocca si esibirà allo stadio Romeo Neri il 2 giugno. Di certo sarà una “bella giornata per la città“, ha sottolineato questa mattina alla stampa il primo cittadino: dopo una trattativa seguita personalmente per due mesi “sono molto contento”, non nasconde, anche perché Rimini si caratterizza “sempre di più come la città della musica”.

Per l’occasione, e le successivi, lo stadio comunale si presenterà in una veste rinnovata grazie a lavori per 350mila euro per portare la capienza da 13-14mila persone a 24mila e adeguare la struttura ai grandi eventi musicali. Così, chiosa il sindaco, “non dovremo più rinunciare a ospitare grandi concerti” e infatti l’amministrazione è già stata contattata per altri eventi.

Vasco torna dunque a esibirsi live a Rimini a quasi 30 anni di distanza dall’ultimo concerto del 1996 e il primo del 1993, anche se è da sempre molto legato alla città. Dove spesso tra passeggiate in bicicletta e Gran Hotel si carica per iniziare i tour, mantenendo stretto il contatto con i tanti fan. Tutto ciò, è sicuro Sadegholvaad, “ha facilitato il compito e ringrazio Vasco per avere creduto nella città“. LiveNation che organizza il concerto voleva un contesto limitato come quello dello stadio, prosegue, per questo le ipotesi parcheggio della Fiera e spiaggia sono state scartate. Il palco sarà allestito sul lato mare e i biglietti saranno in vendita libera dalle 11 del 15 marzo.

La città è pronta a dargli una calorosissima accoglienza, ma senza essere “troppo invadente”, proprio come il “Blasco nazionale” vuole. Di certo “gli faremo sentire tutto il nostro calore“, rimarca il sindaco, anche perché graviterà su Rimini con ogni probabilità per almeno un mese, e magari anche al rientro dai concerti a Bologna. Intanto oggi in città è atteso Gianni Morandi, dopo il concerto di Claudio Baglioni delle scorse settimane, e nei prossimi mesi Biagio Antonacci e altri grandi appuntamenti musicali e non, da Riminiwellness ad Al Meni, dalla Notte Rosa a Sport dance, per non solo giugno ma tutta l’estate “superlativi”. Con la musica protagonista come da obiettivo di mandato.

Dopo la data zero allo stadio Romeo Neri di Rimini, il rocker di Zocca proseguirà il tour negli stadi in altre città: 6, 7, 11 e 12 giugno al Dall’Ara di Bologna, 16 e 17 giugno all’Olimpico di Roma, 22 e 23 giugno al Renzo Barbera di Palermo (lo stadio riapre dopo 30 anni di stop dei concerti), 28 e 29 giugno all’Arechi di Salerno. Radio Italia e Rai Radio 2 sono le radio partner ufficiali del tour.

FONTE DIRE