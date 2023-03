Al Gf Vip: anticipazioni di lunedì 6 marzo con il primo finalista

Dai sondaggi del web non arriva un responso univoco: ma tutto lascia prevedere che sarà una sfida al femminile, con Nikita e Oriana a contendersi la palma di prima finalista del Grande Fratello Vip. Ma occhio all’outsider Antonella, la cui fanbase è sempre molto attiva.

SE TUTTI FANNO PACE

Negli ultimi giorni, come detto, l’armonia regna sovrana nella casa di Cinecittà. Si sono chiariti Davide Donadei e Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (che le ha detto: “I sentimenti che provo per te sono veri”). Ma soprattutto c’è stato un confronto molto sincero tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia: la guerra tra Spartani e Persiani è finita? Sì, secondo l’ex schermitrice. Ben più dubbiosi, su questa “vicinanza di colpo”, due delle persone più vicine ad Antonella, Nikita e Davide.

IL CASO DELLA REPLICA CENSURATA

Secondo alcuni rumours, dietro questa improvvisa serenità tra gli inquilini c’è però un motivo: la puntata di giovedì 2 marzo, in cui sono volate parole grosse, non è andata in replica il giorno dopo su La 5, come sempre finora. Il perché, ha scritto ‘Il Fatto Quotidiano’, sarebbe da ricercarsi in una precisa richiesta di Piersilvio Berlusconi: all’amministratore delegato di Mediaset non sarebbe affatto piaciuto quanto è andato in onda su Canale 5 e avrebbe imposto lo stop alla replica e un deciso cambio di rotta per l’intero reality in questo ultimo mese: meno volgarità e parolacce, è il diktat dei piani alti di Cologno Monzese.

IL PUNTO SUI DONNALISI

Dopo il grande freddo degli ultimi giorni per il caso Nicole Murgia, anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno facendo prove tecniche di riavvicinamento. È stato soprattutto il volto di Forum a cercare una nuova intimità con l’ex schermitrice: in particolare, ieri i due si sono ritrovati ad avere contatti ravvicinati in giardino. Ma tutte le volte che lui ha provato a baciarla, lei si è tirata indietro. “Non me la sento ancora”, ha chiarito Antonella. Che però sembra pronta a capitolare nuovamente.

FONTE DIRE – www.dire.it