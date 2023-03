Spezia-Verona: segui la Diretta Live del match

Lo Spezia ha vinto la gara d’andata contro il Verona, dopo che nei quattro precedenti contro i veneti in Serie A aveva raccolto soltanto un punto (1N, 3P).

Con il 2-2 contro l’Udinese nell’ultimo turno, lo Spezia ha registrato sei partite di fila con almeno due reti al passivo per la terza volta in Serie A: mai i liguri hanno infilato più gare consecutive con più di una rete incassata nella competizione. Lo Spezia è rimasto a secco di gol in tutte le ultime quattro sfide di Serie A giocate al Picco, tante gare interne di campionato a secco quante quelle registrate nelle precedenti 36.

Dopo le partite contro Roma e Fiorentina, il Verona potrebbe restare a secco di gol per tre incontri consecutivi di Serie A per la prima volta da marzo-aprile 2018, quando non trovò il gol contro Atalanta, Inter e Benevento.

Il Verona subisce gol da 34 trasferte consecutive di Serie A (peggior serie nella storia del club) e non vince da 12, striscia senza successi esterni più lunga per i veneti da gennaio-novembre 2020 (14 in quell’occasione). Spezia (sei) e Verona (cinque) sono due delle tre squadre della Serie A 2022/23 ad aver segnato meno reti nei secondi tempi (sei anche la Sampdoria).

Lo Spezia è l’unica squadra a non aver ancora trovato alcun gol con giocatori subentrati a partita in corso in questa Serie A: appena sopra il Verona, penultimo in questa graduatoria con una sola rete (Yayah Kallon contro l’Empoli a fine agosto).

Grazie alla doppietta nell’ultimo turno, MBala Nzola ha ora realizzato il 52% delle reti dello Spezia in questa Serie A (11/21), percentuale record nei maggiori cinque campionati europei – allargando ai maggiori 10, solamente Fran Navarro del Gil Vicente (57%) ha fatto meglio dell’attaccante dei liguri.

Eldor Shomurodov ha esordito in Serie A proprio contro il Verona, il 19 ottobre 2020 con la maglia del Genoa – dall’inizio di febbraio, nessun giocatore dello Spezia ha tentato più conclusioni dell’attaccante uzbeko nel massimo campionato (otto).

Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, lo Spezia è quella contro cui Simone Verdi ha la miglior media minuti/gol: per lui una rete ogni 85 minuti di media, grazie ai tre centri in quattro sfide (256 minuti totali in campo) – nella gara d’andata è arrivato il suo unico centro di questo campionato, e l’unico in maglia gialloblù finora.