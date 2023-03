Maria Teresa Reale conquista tutti e vince The Voice Senior

Condividi

La 61enne di Sora, del team di Clementino, ha battuto nella superfinale a quattro Lisa Manosperti, Alex Sure e Paolo Piluso nella terza edizione del talent di Rai 1

È Maria Teresa Reale la vincitrice della terza edizione di The Voice Senior. Nella finalissima di venerdì 3 marzo, la 61enne di Sora (Frosinone), del team di Clementino, ha battuto gli altri superfinalisti Alex Sure (Clementino), Paolo Piluso (Ricchi e Poveri) e Lisa Manosperti (Loredana Bertè), dopo la prima scrematura rispetto ai dodici finalisti che hanno cantato nella prima parte dello show di Rai 1. “Sono rimbambita, non ho capito che è successo“, le sue prime parole dopo la proclamazione da parte della conduttrice Antonella Clerici.

LE CANZONI DI MARIA TERESA REALE A THE VOICE SENIOR

La maestra di canto, che negli anni ’80 si esibiva nei pianobar, ha cantato nella sfida a dodici ‘Un’emozione da poco’ di Anna Oxa e poi, nella superfinale a quattro, ‘Oggi sono io’ di Alex Britti. E ha sbaragliato gli altri concorrenti del talent, diventando la prima donna a vincere The Voice Senior dopo Erminio Sinni (team Loredana Bertè) e Annibale Giannarelli (2022, team Gigi D’Alessio).

LA CLASSIFICA FINALE DI THE VOICE SENIOR

Dopo le esibizioni di Maria Teresa Reale (‘Oggi sono io’ di Alex Britti), Lisa Manosperti (‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini), Paolo Piluso (‘Bella d’estate’ di Mango) e Alex Sure (‘You shook me all night long’ degli AC/DC), Antonella Clerici ha annunciato la classifica finale di The Voice Senior: Reale ha vinto con il 34,19% dei voti, Manosperti ha chiuso seconda con il 23,07%, Sure terzo con il 23,04% e Piluso quarto con il 19,70%.

FONTE DIRE – www.dire.it