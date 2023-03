Jeep nella scarpata, zio e nipote muoiono dopo un volo di 50 metri

Condividi

Giorgio Bellachioma e Andrea Cecca, entrambi originari di Villanova di Guidonia, sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto sabato 4 marzo. Quarantotto anni il primo, 28 il secondo, le due vittime erano zio e nipote. Il primo era residente a Poggio Umbricchio, in provincia di Teramo.

Come scrive ilPescara, i soccorritori intervenuti lungo la strada provinciale 43, nella zona dei Prati di Tivo, nella provincia teramana, si sono trovati davanti una scena terrificante. La Jeep su cui viaggiavano insieme alla compagna dell’uomo, una 52enne e la figlia di lei che di anni ne ha 22 (entrambe residenti nel comune della Città dell’Aria della provincia romana), è letteralmente volata giù da una scarpata facendo un volo di 50 metri.

Le due donne, a quanto pare sbalzate fuori dall’auto prima che finisse la sua corsa, sono state trovate vive e sebbene in gravi condizioni non sarebbero in pericolo di vita.

Per zio e nipote, invece, non c’è stato nulla da fare con i sanitari e i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.