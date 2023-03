Inter-Lecce: segui la DIRETTA LIVE del match

L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide (9V, 3N) di Serie A contro il Lecce: 1-0, con una rete di Guillermo Giacomazzi, il 29 gennaio 2012.

L’Inter ha vinto tutte le ultime otto gare casalinghe contro il Lecce in Serie A, segnando una media di 2.5 gol a partita (20 centri realizzati nel parziale).

Il Lecce ha vinto le ultime due trasferte contro avversarie lombarde per la prima volta in Serie A; inoltre, la squadra pugliese ha pareggiato l’ultima gara di campionato giocata a San Siro (2-2 contro il Milan il 20 ottobre 2019) e potrebbe rimanere imbattuta in due partite di fila in questo stadio per la prima volta dal 2000 (2-2 contro il Milan e 1-0 contro l’Inter).

L’Inter ha perso sette delle prime 24 gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2016/17 (torneo che chiuse al settimo posto), mentre l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno subito più sconfitte nelle prime 25 risale al 2014/15 (otto).

Dopo i successi contro Cremonese e Atalanta, il Lecce può vincere tre trasferte di fila per la seconda volta nella sua storia in Serie A: la precedente nel febbraio 2004, quando arrivò a quattro, con Delio Rossi in panchina.

Soltanto la Roma (cinque) e il Barcellona (uno) hanno subito meno gol dell’Inter (sei) in casa nei cinque grandi campionati europei in corso. Il Lecce ha subito il sesto gol su sviluppo di calcio d’angolo contro il Sassuolo (solo Empoli e Cremonese hanno fatto peggio in questa Serie A) e il settimo gol di testa (solo il Milan ne conta di più); nel match d’andata contro l’Inter ci fu un gol di testa (Lukaku) e uno su sviluppo di corner (Dumfries).

Romelu Lukaku – due gol in tre gare di Serie A contro il Lecce – è a quota 49 gol in campionato con l’Inter e può diventare il quarto giocatore a segnare almeno 50 reti sia in Premier League che in Serie A, dopo Gianfranco Zola, Edin Dzeko e Cristiano Ronaldo.

Edin Dzeko ha segnato soltanto due reti in 13 presenze nel 2023 considerando tutte le competizioni (709 minuti giocati), mentre aveva collezionato nelle ultime 13 presenze del 2022 con l’Inter ben sette gol (in 896’). Con una rete Lorenzo Colombo può diventare il terzo giocatore a segnare almeno cinque gol in una stagione di Serie A con il Lecce prima di compiere 21 anni, dopo Valeri Bojinov (11 nel 2004/05) e Luis Muriel (7 nel 2011/12).