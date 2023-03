Fiorentina-Milan, la diretta live del match

Condividi

La Fiorentina vuole ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo per 3-0 in casa del Verona. I viola ospitano il Milan di Pioli, che dopo un periodo complicato hanno ritrovato la strada giusta con tre vittorie consecutive in Serie A e il successo nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham di Conte. I rossoneri cercano un successo esterno che permetterebbe loro di restare ben saldi tra le prime quattro della classifica, mentre la squadra di Italiano sta vivendo una stagione a due facce: in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Conference League, ma 12esima in campionato e lontana dalla zona Europa.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano. A disposizione: Sirigu, Cerofolini, Milenkovic, Venuti, Ranieri, Bianco, Duncan, Barak, Castrovilli, Jovic, Kouamé, Brekalo, Sottil. Indisponibili: Terzic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Amrabat, Bonaventura.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Dest, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Saelemakers, Adli, Florenzi, Calabria, Origi, Ibrahimovic. Indisponibili: Brahim Diaz, Gabbia. Squalificati: Krunic, Leao. Diffidati: Calabria, Kjaer, Rebic, Giroud.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Mokthar-Palermo. Quarto uomo: Sacchi. Var: Di Paolo. Avar: Zufferli.