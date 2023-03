Napoli-Lazio, la diretta live del match

Condividi

Ad aprire la 25ª giornata del campionato di Serie A è il big match in programma alle ore 20.45 al Maradona tra Napoli e Lazio. Gli azzurri di Luciano Spalletti stanno letteralmente volando e comandano in classifica con 18 punti di vantaggio da Inter e Milan, prime inseguitrici. In 24 partite, Osimhen e compagni hanno raccolto 21 vittorie, due pareggi (Fiorentina e Lecce) e una sola sconfitta, quella del 4 gennaio al Meazza contro i nerazzurri di Simone Inzaghi (1-0 firmato Dzeko). Dall’altra parte ci sono i biancocelesti di Maurizio Sarri, grande ex della sfida, sulla panchina dei partenopei dal 2015 al 2018. I capitolini sono al quarto posto con 45 punti, a due lunghezze dalla coppia Inter-Milan. Negli otto confronti tra i due tecnici, tutti in Serie A, Spalletti ha la meglio con cinque vittorie; completano il quadro due pareggi e un successo per Sarri. La Lazio ha perso le ultime cinque trasferte di Serie A contro il Napoli e solamente una volta nel XXI secolo i biancocelesti hanno infilato più sconfitte esterne consecutive contro una singola avversaria: sette contro l’Inter tra il 2006 e il 2012.