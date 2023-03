Gualtieri: Roma è in prima linea nel sostegno alle popolazioni di Turchia e Siria

Condividi

“Roma, città della solidarietà, è in prima linea nel sostegno alle popolazioni di Turchia e Siria vittime del terremoto. Molti gli aiuti umanitari raccolti e che oggi partiranno per i luoghi terremotati. Grazie alla Protezione Civile di Roma Capitale, ai volontari e a tutti i cittadini per la generosità e l’altruismo che esprimono. Rinnovo l’appello a continuare a sostenere le sorelle e i fratelli turchi e siriani in grande difficoltà e che hanno davvero bisogno di tutto”. Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.