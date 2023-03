Fiorentina-Milan, sfida Saponara-Leao

Condividi

Manca sempre meno a Fiorentina-Milan, in programma sabato sera al Franchi alle 20:45. Come al solito, prima di ogni giornata di campionato, sul sito ufficiale della Lega Serie A sono state pubblicate le statistiche in merito ad ogni partita. Di seguito quelle relative alla gara tra i viola e i rossoneri:

“Il Milan ha vinto le ultime due sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina e potrebbe registrare una striscia di successi più lunga contro la Viola nella competizione per la prima volta dal periodo 2008-2011 (sette in quel caso).

Il Milan va in rete da otto partite consecutive contro la Fiorentina in Serie A TIM; soltanto una volta i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga in gol contro la Viola nella storia della competizione: 10 di fila tra il 1947 e il 1951.

La Fiorentina ha vinto solo tre delle ultime 16 partite interne (6N, 7P) di Serie A TIM contro il Milan, riuscendo tuttavia a conquistare i tre punti nel match della scorsa stagione (4-3, gara che ha visto l’ultima doppietta di Zlatan Ibrahimovic nella competizione).

La Fiorentina arriva a questa sfida dal 3-0 contro l’Hellas Verona; la Viola potrebbe ottenere due successi consecutivi in Serie A senza subire alcun gol per la prima volta dal gennaio 2020, in quell’occasione contro SPAL e Napoli.

Considerando tutte le competizioni, il Milan ha vinto le ultime quattro partite senza subire gol; soltanto quattro volte nella sua storia, la squadra rossonera ha infilato cinque vittorie di fila con ‘clean sheet’: nel 1964, nel 2003, nel 2017 e più recentemente nel 2018 con Gennaro Gattuso.

La Fiorentina subisce gol da otto incontri consecutivi al Franchi in Serie A TIM; i Viola non registrano una striscia più lunga in casa senza ‘clean sheet’ nella competizione dal 2005, quando arrivarono a nove.

Fiorentina (387) e Milan (351) sono due delle quattro squadre che hanno effettuato più tiri nel campionato in corso; la Viola è anche la formazione che ha incassato meno conclusioni (229), tuttavia ha il peggior rapporto tra tiri subiti e gol al passivo (in media una rete concessa ogni 7.6 tiri).

LA SFIDA Saponara-Leao

Riccardo Saponara ha esordito in Serie A TIM con la maglia del Milan nell’ottobre 2013, collezionando otto presenze in rossonero nella competizione; inoltre, il club lombardo è quello contro cui ha realizzato più reti nel massimo campionato: quattro, inclusa uno nell’unica sfida disputata al Franchi, con la maglia della Fiorentina.

Dall’inizio della scorsa stagione, Rafael Leão (squalificato per questo match) ha saltato cinque partite di Serie A TIM, in cui il Milan ha guadagnato 1.4 punti a partita con il 40% di successi (con il portoghese in campo la media sale a 2.2 e la percentuale di vittorie al 67%)“