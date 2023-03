“Benessere e accessibilità per l’inclusione scolastica e sociale”: se ne parla a a Roma

Condividi

Si terrà lunedì 6 marzo, alle ore 10 nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica presso il Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva, Piazza della Minerva 38, a Roma, il Convegno formativo nazionale “Benessere e accessibilità per l’inclusione scolastica e sociale. Le strutture inclusive di accoglienza turistica e culturale”. Il Convegno, su iniziativa del vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, in collaborazione con Fiaba Onlus e Glii (Gruppo di lavoro interscolastico per l’inclusione), ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Culturale “La Famiglia Molisana in Roma“. Al centro dell’impegno di Fiaba, l’accessibilità in chiave universale delle città, dei luoghi di cultura e delle bellezze naturalistiche del nostro Paese si associa alla necessità di prevedere la fruibilità totale di tutti i luoghi destinati all’accoglienza nonché dei mezzi di trasporto necessari per raggiungerli. Abbattere le barriere, non solo fisiche ma anche sensoriali, comunicative e relazionali per ottenere il pieno accesso a musei, aree archeologiche, turistiche e naturali da parte dei gruppi scolastici e non solo costituisce uno dei presupposti per una piena inclusione.

Il Convegno, suddiviso in IV Sessioni, sarà aperto dai saluti istituzionali del vice presidente del Senato Gasparri, del presidente emerito di Fiaba Giuseppe Trieste e del neo eletto presidente nazionale di Fiaba Stefano Maiandi affiancati dal prof. Francesco Rossi, Dirigente Scolastico dell’IC ‘Matteo Ricci’ di Roma e dal dottor Fernando Manzo, presidente del Comitato ‘Insieme per Anna Claudia’. La I Sessione dei lavori: “Il benessere inclusivo nei contesti scolastici e sociali” sarà moderato dalla prof.sa Angela Bernardo, direttore editoriale di “Informazione Quotidiana” mentre la II Sessione dal titolo “Interventi a favore della conoscenza e dell’accoglienza nelle strutture di svago e benessere” vedrà la conduzione della dott.ssa Lucia Carlotta Villa, Fiaba Autismo che accoglierà le principali Associazioni presenti sul territorio. Le Sessioni pomeridiane “Star bene insieme: crescere, viaggiare, sostare” e “Testimonianze” saranno moderate, rispettivamente, dalla prof.ssa Maria Rosaria Mallo, componente del Glii e dalla prof.ssa Fernanda Fazio, coordinatrice. I relatori di entrambe le Sessioni offriranno un punto di vista progettuale e concreto sul tema oggetto di discussione.