Isola dei Famosi, lite tra Ilary e Alvin? Lui confermato come inviato: ecco i concorrenti e quando inizia

Tra i concorrenti della 17esima edizione l’ex Suor Cristina, Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini

Manca poco all’inizio dell’Isola dei Famosi, e si moltiplicano i gossip su una presunta lite tra Alvin e Ilary Blasi. Ad alimentare i sospetti è stato l’inviato del reality, che su Instagram ieri ha pubblicato uno screenshot di una conversazione con Blasi minacciando: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”. Gli audio non si sono visti per ora e Alvin, secondo quanto rivelato da TvBlog, è stato confermato come inviato in Honduras, quindi la presunta acredine sembrerebbe più una trovata pubblicitaria che altro.

ISOLA DEI FAMOSI, QUANDO INIZIA E CHI SONO I CONCORRENTI

La prima puntata dell’Isola dei Famosi è prevista su Canale 5 il 17 aprile, poco dopo l’attesissima finale del Grande Fratello Vip. Il cast completo del reality non è stato ancora ufficialmente annunciato, ma sappiamo già che tra i concorrenti ci sarà l’ex Suor Cristina, Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. A loro si sarebbero aggiunti le modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, gli speaker radiofonici de Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli e Paolo Noise, Gianmarco Onestini, fratello del gieffino Luca, tra protagonisti della settima edizion e del Gf e Fiore Argento, sorella di Asia e figlia del noto regista. E ancora, Elga e Serena Enardu, protagoniste di Uomini e Donne, l’attore e modello brasiliano Cristopher Leon, l’ex Miss Italia 2021 e modella Claudia Motti, il conduttore Marco Predolin e il modello Gian Maria Sainato.

Per quanto riguarda gli opinionisti, Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino e affiancherà Vladimir Luxuria, commentando le avventure dei naufraghi dell’Isola dei Famosi edizione 17.

