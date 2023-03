Incidente in metro: cade sui binari alla e viene investito dal treno, gravissimo

Incidente questa mattina alla fermata Lepanto della metro A. Un pensionato di 74 anni è caduto per cause ancora da chiarire sui binari ed è stato investito da un convoglio che stava entrando in stazione. L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. Il traffico è bloccato sulla tratta Termini-Ottaviano dalle 11 circa alle 13 e l’Atac ha attivato le navette sostitutive fino a quando il servizio è tornato regolare.