Auto ribaltata, terribile schianto alle porte di Roma: grave 22enne incastrato tra le lamiere

Un’auto ribaltata e un giovane in ospedale. Questo il bilancio di un incidente avvenuto giovedì mattina sull’autostrada Azzurra A12. La richiesta d’intervento intorno alle 9:00 all’altezza del chilometro 49 della Roma-Civitavecchia, direzione nord.

Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri si sono trovati davanti a un’auto ribaltata, condotta da un 22enne. Incastrato nell’abitacolo il giovane è stato aiutato a uscire dai pompieri. Affidato al personale sanitario del 118 è stato trasportato dall’ambulanza all’ospedale di Civitavecchia.

Messa in sicurezza la vettura, resta da ricostruire la dinamica del sinistro con la polizia stradale che dopo aver eseguito i rilievi scientifici sta terminando gli accertamenti.

Incidente questa mattina, inoltre, alla fermata Lepanto della metro A. Un pensionato di 74 anni è caduto per cause ancora da chiarire sui binari ed è stato investito da un convoglio che stava entrando in stazione. L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. Il traffico è bloccato sulla tratta Termini-Ottaviano dalle 11 circa alle 13 e l’Atac ha attivato le navette sostitutive fino a quando il servizio è tornato regolare.