Stadio della Roma. Gualtieri: “Il progetto ci piace”

“L’iter per il nuovo stadio della Roma va avanti, per ora stiamo rispettando le tabelle di marcia: c’è stata una conferenza dei servizi preliminare che si è conclusa positivamente e ci ha consentito come Giunta di votare una delibera che riconosce l’interesse pubblico del progetto e quando sarà approvata anche dall’Aula consentirà di passare alla conferenza dei servizi decisoria, che è quella dopo la quale potrà iniziare la vera e propria costruzione dello stadio, con l’obiettivo che sia concluso e utilizzabile nel 2027″. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo ai microfoni di Teleradiostereo 92,7. “Nella nostra delibera abbiamo naturalmente introdotto delle prescrizioni: abbiamo detto ci piace il progetto, ci piace lo stadio a Pietralata, ci piace che sia un progetto molto diverso da quello precedente dove c’era tanto cemento, mentre questo è un progetto green con lo stadio ma anche parchi pubblici, percorsi ciclopedonali, forestazione urbana, interventi che riqualificano quella zona. È un bel progetto, però bisogna rafforzare la dimensione dei parcheggi e della viabilità e mettere in sicurezza il Pertini. È una delibera che dice sì al progetto ma chiede alla Roma di tenere conto nel progetto definitivo di queste osservazione. Sono tutte cose alla portata e si possono fare, siamo fiduciosi ma saremo rigorosi com’è bene che sia: la società si sta comportando bene, è molto molto seria e anche noi lavoriamo senza molto clamore, ma con grande impegno”.