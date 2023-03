Inaugurato un Amazon Locker alla stazione Termini di Roma

Condividi

Da oggi cittadini, pendolari e utenti del trasporto pubblico di Roma potranno comodamente ricevere e ritirare i propri acquisti online alla stazione Termini, magari tornando da lavoro o passando da una linea all’altra della metro durante la giornata. È stato inaugurato infatti stamattina il nuovo Amazon Locker – nickname ‘Leonardo’ – nel principale scalo capitolino, che fungerà da punto di delivery per i pacchi acquistati tramite app o sito: non si tratta però di un semplice hub, perché per celebrare il 21esimo Locker nelle stazioni delle metropolitane della Città Eterna, Amazon ha collaborato con lo street artist Luca Font, che pennello e vernice alla mano lo ha trasformato in una vera e propria opera d’arte urbana davanti a curiosi e spettatori: un tripudio colorato di figure stilizzate che trasmettono il dinamismo e la vitalità di una grande metropoli ed evocano l’immagine di una locomotiva.

All’evento hanno partecipato Stefano Tedesco, responsabile di Amazon Lockers Italia, Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Elisabetta Lancellotti, vicepresidente della commissione capitolina Mobilità e Alessandra Pannuti, responsabile di Retake Scuole. Durante l’evento, Amazon ha annunciato la rinnovata collaborazione con Retake che prevede l’impegno dell’azienda nei confronti delle comunità in cui opera: per rafforzare il legame con Roma, la compagnia ha annunciato il proprio sostegno a un progetto di riqualificazione degli spazi comuni dello storico liceo scientifico Archimede, nel III Municipio. I veri protagonisti del progetto saranno gli studenti del liceo, che realizzeranno opere di street art per decorare e valorizzare il cortile interno della scuola sotto la direzione artistica di Luca Font. AMAZON: “ORGOGLIOSI DI AVER PORTATO SERVIZIO NELLE METRO DI Roma” – “È motivo di grande orgoglio essere riusciti a portare il nostro servizio anche nella rete metropolitana della Capitale.

Abbiamo lavorato in sinergia con Atac con l’obiettivo primario di offrire soluzioni comode e sicure, volte a semplificare il più possibile la vita dei milioni di abitanti della città che si affidano ai nostri servizi”, ha commentato Tedesco. “Cerchiamo sempre di essere vicini ai nostri clienti, di semplificare la loro vita quotidiana, senza dimenticare la comunità in cui operiamo. Per noi, pensare ai clienti significa anche sostenere le iniziative locali. E qui a Roma sappiamo di avere un partner ideale: l’associazione Retake Roma“.

PATANÈ: “PASSO IMPORTANTE VERSO CITTÀ DEI 15 MINUTI” – “L’amministrazione capitolina è molto favorevole a questo tipo di iniziative che si inseriscono all’interno di un più ampio Piano della logistica e delle merci, che abbiamo redatto e che porteremo in approvazione in Giunta nelle prossime settimane”, ha spiegato Patanè. Tra le dieci azioni in cui sarà diviso il piano, ha sottolineato l’assessore, “una riguarda proprio la diffusione dei lockers, che sono molto utili perché da un lato permettono di ridurre il numero di spostamenti parcellizzati verso i condomini e dall’altro portano un numero importante di pacchi in un unico luogo che, come in questo caso, sono degli hub strategici del trasporto pubblico. In questo modo abbiamo un’organizzazione migliore della logistica e compiamo un passo importante per avvicinarci a quel concetto di ‘città dei 15 minuti’ che abbiamo l’obiettivo di realizzare”.

RETAKE: “RIGENERAZIONE STRUMENTO POTENTE PER SENSO CIVICO E BENE COMUNE” – “La rigenerazione delle aree urbane è al centro della nostra missione. Crediamo che far rivivere e ripristinare la dignità degli spazi e degli edifici pubblici sia un potente strumento per aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’importanza del bene comune e del senso civico generale.

Grazie al sostegno di Amazon, abbiamo l’opportunità di mostrare agli studenti come possono impiegare l’arte ed essere parte della soluzione, aiutandoli a curare, rispettare e godere dei loro spazi comuni”, ha dichiarato Pannuti.

FRASSINETTI (MIM): “BENE COINVOLGIMENTO SCUOLE” – “Ringrazio gli organizzatori per la realizzazione del progetto. Ogni intervento di rigenerazione urbana, anche in connubio con l’arte e la creatività, che riguarda gli spazi e le strutture pubbliche o scolastiche e che coinvolge e sensibilizza i giovani e gli studenti, è sicuramente da apprezzare”, il messaggio di Paola Frassinetti, sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del Merito. ZORZAN (DG ATAC): “STAZIONI METRO SEMPRE PIÙ HUB STRATEGICI MOBILITÀ” – “L’inaugurazione di questa mattina è un’altra tappa del percorso che Atac ha intrapreso per trasformare con gradualità le stazioni metro in hub strategici della mobilità cittadina”, ha sottolineato Alberto Zorzan, Direttore Generale di Atac. “Se infatti da una parte i locker installati nelle stazioni migliorano l’efficienza della logistica, concentrando gli spostamenti e riducendo di conseguenza la mobilità privata, dall’altra le installazioni artistiche, che sempre più spesso integrano gli ambienti dedicati al trasporto pubblico, contribuiscono a rendere questi luoghi più frequentati, più sicuri e più attrattivi. Il binomio arte e trasporto, ne abbiamo molte evidenze, è sempre meritevole di attenzione. Per questo salutiamo con favore questa ennesima iniziativa nella più frequentata stazione di interscambio tra diversi modi di trasporto della nostra città”, ha concluso Zorzan.