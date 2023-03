Calcio. La Pocura FIGC apre un’inchiesta sulla lite tra Mourinho e Serra

Condividi

La Procura Figc ha aperto un’inchiesta sulla lite tra l’allenatore della ROMA José Mourinho e il quarto uomo di Cremonese-ROMA, Serra. Sia il tecnico che l’arbitro saranno ascoltati in merito al battibecco e alle accuse del tecnico della ROMA. Mourinho è stato espulso all’inizio del secondo tempo dopo aver affrontato il quarto uomo. Secondo il portoghese, e alcuni video, dopo le proteste del tecnico per un fallo non fischiato, Serra gli avrebbe detto “Fatti i ca… Tuoi. Ti prendono tutti per il cu… Vai a casa, vai a casa”. Dopo il match Mourinho aveva spiegato in tv: “Non sono un pazzo. Per la reazione che ho avuto bisogna sapere cosa è successo. Bisogna sapere se posso muovermi da un punto di vista legale. Piccinini mi ha espulso perché il quarto uomo lo ha spinto a farlo. Lui non ha l’onestà di dire quello che mi ha detto, cioè quello che ha originato la mia reazione. Voglio sapere se c’è l’audio di ciò che mi ha detto. Non voglio entrare nella questione che Serra è di Torino e lui mi ha fatto espellere in vista della Juventus ma per la prima volta nella mia carriera un arbitro ha parlato con me in modo ingiustificabile. Ho avuto la fortuna di avere avuto Piccinini come quarto uomo una volta in cui sono stato espulso, quando chiesi all’arbitro scusa per la mancanza di rispetto. Adesso mi ha visto entrare nello spogliatoio quando ho chiesto onestà al quarto uomo. Serra ha avuto problemi di memoria, si è dimenticato”.