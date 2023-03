Arsenal-Everton, la diretta live del match

Condividi

All’Emirates Stadium andrà in scena Arsenal–Everton, gara valida per il recupero della settima giornata della Premier League 2022-2023: calcio di inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione di Mikel Arteta reduce dalla seconda vittoria consecutiva conquistata in casa del Leicester (0-1) dopo il pesante ko interno incassato contro la diretta concorrente al titolo, ovvero il Manchester City (1-3). Dall’altro lato invece, i toffees che dall’arrivo di Sean Dyche hanno ottenuto due vittorie e due sconfitte, l’ultima subita in casa dall’Aston Villa (0-2). Dopo aver conquistato un solo punto in tre partite, ha ripreso a correre la capolista Arsenal che con una gara da giocare comanda la Premier League a +2 dal Manchester City secondo. Di fronte un Everton leggermente in ripresa ma ancora in zona retrocessione e al terzultimo posto a quota 21 con la salvezza però distante una lunghezza. In 11 gare disputate davanti al proprio pubblico sono otto i successi ottenuti dai gunners, due i pareggi e una sola sconfitta nell’ultima uscita interna proprio con la squadra di Guardiola mentre in esterna fa tanta fatica a portare a casa risultati utili la formazione di Dyche che ha ottenuto sette punti frutto di un successo, quattro pareggi e sei sconfitte in undici trasferte. Si sono già affrontate pochi giorni fa le due compagini in questa stagione, a vincere al Goodison Park fu l’Everton per 1-0 grazie al gol di Tarkowski. Negli ultimi 31 precedenti tra le due compagini sono 5 i pareggi, 24 le vittorie dell’Arsenal contro le 2 dell’Everton che è il peggior attacco di questo campionato con 17 gol realizzati. Inoltre, i toffees non hanno segnato in 6 delle 11 trasferte sin qui giocate.