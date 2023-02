Stasera c’è Cattelan, gli ospiti di martedì 28 febbraio: le anticipazioni

Condividi

Tutto pronto per una nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, un programma che piace tanto ai telespettatori di Rai 2 e che sta facendo numeri esaltanti.

Nel nuovo anno il programma ha già ospitato numerosi volti noti al grande pubblico: Fiorello, Ezio Greggio, Clementino, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Spollon, Guè Pequeno, Fedez, Elettra Lamborghini, Ricchi e Poveri e Marco Giallini, solo per citarne alcuni. Ecco chi sono gli ospiti di “Stasera c’è Cattelan” del 21, 22 e 23 febbraio 2023.

Stasera c’è Cattelan, gli ospiti

Tantissimi ospiti ci aspettano per le puntate di Stasera c’è Cattelan previste per questa settimana, ma prima, per chi non lo avesse mai seguito, cerchiamo di far comprendere l’originalità di questo format nel palinsesto Rai cha ha saputo sbancare anche grazie all’irriverente personalità del suo famoso conduttore. Il format e il programma si basa, infatti, su alcune precedenti trasmissioni sempre tenute dallo stesso presentatore e intervistatore, ricordiamo ad esempio ”E poi c’è Cattelan”, che andò in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno. In entrambi i casi, il programma si rifà esplicitamente allo stile dei late-night talk show statunitensi come, ad esempio, per chi ne mastica, il ”The Late Show with Stephen Colbert”, oppure il ”The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, che ne rappresentano due esempi tipici. Generalmente, il canovaccio è il seguente: il conduttore Cattelan intervista personaggi celebri, di solito due o tre ospiti a puntata, che vengono poi anche coinvolti in gag, scene comiche e parodistiche dal gusto tipicamente comico.

Gli ospiti di questa sera: 28 febbraio 2023