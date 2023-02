Roma, cordoglio per la scomparsa di Enrico Gandolfi consigliere del XIII Municipio del PD

Condividi

Si è spento all’età di 39 anni Enrico Gandolfi, consigliere Municipale del XIII Municipio del PD: “Enrico per noi era un amico e un compagno, una parte essenziale della nostra comunità. Ricorderemo per sempre la sua attività politica, sempre mirata ai più deboli: non dimenticheremo mai l’amicizia che ci ha legato a lui, per noi una guida e un punto di riferimento fermo. Ci mancherai come non mai” scrivono così in una nota il Partito Democratico del XIII Municipio di Roma e i Giovani Democratici del XIII Municipio di Roma esprimendo profondo dolore per la sua prematura scomparsa.