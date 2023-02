Juventus-Torino, arriva il derby della Mole: sfida tra Di Maria e Karamoh

Derby della Mole numero 156 in Serie A: la Juventus ha perso solo uno degli ultimi 33 confronti con il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015), completano il periodo 24 vittorie bianconere e otto pareggi. Facciamo subito un confronto tra Di Marìa e Karamoh.

Considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 17 derby di Torino: 13 vittorie bianconere e quattro pareggi, due dei quali arrivati però negli ultimi quattro confronti in ordine di tempo.

L’ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventus risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Sonetti contro la squadra di Lippi): da allora in 16 sfide ben 11 successi bianconeri e cinque pareggi; in particolare l’ultimo derby in casa della Vecchia Signora è terminato 1-1 e il Torino non riesce a rimanere imbattuto per due sfide di fila in trasferta contro la Juventus dal 1986.

Solo il Barcellona (16) ha ottenuto più vittorie senza subire gol della Juventus (14) nei maggiori 10 campionati europei 2022/23: i bianconeri hanno vinto abbinando il clean sheet 11 delle ultime 14 partite di Serie A, incluse le ultime tre. Solo l’Empoli (cinque) ha pareggiato più match del Torino nel 2023 in Serie A: da inizio anno i granata hanno chiuso in parità quattro degli otto incontri disputati in campionato (2V, 2P), un pareggio in più dei tre accumulati nelle prime 15 gare di questo torneo giocate nel 2022.

In otto degli ultimi nove derby di Torino in Serie A, la Juventus ha segnato almeno un gol dal 70’ in poi: in particolare su 14 reti bianconere nel periodo, ben nove sono arrivate in questo intervallo temporale.

Il Torino è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora trovato il gol sugli sviluppi di calcio d’angolo: il suo ultimo centro da corner risale infatti al 23 aprile 2022, con la rete di Sasa Lukic contro lo Spezia. Ángel Di María è il giocatore della Juventus che ha partecipato a più gol nel 2023 in Serie A (cinque, grazie a tre reti e due assist): in questo nuovo anno solare solamente Boga (21) ha mandato più volte al tiro un compagno di squadra rispetto al “Fideo” (20) nel massimo campionato.

Dusan Vlahovic ha deciso con un gol il match d’andata, vinto 1-0 dalla Juventus: nell’era dei tre punti a vittoria solamente tre attaccanti bianconeri sono riusciti a segnare in entrambi i derby di Torino stagionali di Serie A (Vialli nel 1995/96, Higuaín nel 2016/17 e Cristiano Ronaldo nel 2018/19). L’unico giocatore della rosa del Torino che vanta almeno un gol contro la Juventus in Serie A è Antonio Sanabria (una doppietta ai bianconeri nel derby dell’aprile 2021): l’attaccante granata ha messo a referto cinque gol in questo campionato ed è a meno uno dal suo record personale in un singolo torneo di Serie A (sei reti sia nel 2021/22 che nel 2019/20). Vediamo ora un confronto tra Sanabria e Vlahovic.