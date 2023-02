Italia’s Got Talent sbarca su Disney+. Nella giuria Khaby Lame e Lamborghini. Lascia anche Lodovica Comello

Condividi

Italia’s Got Talent ha una nuova casa. Il programma, da sette anni in onda su Sky, si trasferisce su Disney+, che dividerà la produzione con Freemantle. Alla sua tredicesima edizione, lo show così si rinnova e apre le porte a grandi novità. Tanto per cominciare, cambia la conduzione.

I NUOVI CONDUTTORI

Lodovica Comello, dopo sei anni alla guida del programma, lascia il palco a Aurora Leone e Fru (Gianluca Colucci) dei The Jackal. I due tornano in coppia dopo l’esperienza di Pechino Express che li ha visti classificarsi terzi nei panni de “Gli Sciacalli”.

LA NUOVA GIURIA

Il vento di novità si abbatte anche sulla giuria. E se i punti fermi rimangono Mara Maionchi e Frank Matano, le restanti due sedie cambiano completamente. Dopo la fugace esperienza di Elio de Le Storie Tese e Federica Pellegrini, arrivano Khaby Lame ed Elettra Lamborghini. Per il primo, l’influencer e il tiktoker più famoso e seguito al mondo, si tratta della prima esperienza in assoluto in televisione. La cantante è, invece, ben abituata a riflettori e telecamere.

Il gruppo al gran completo ha iniziato le registrazioni ieri, ma non è stata ancora comunicata una data per la messa in onda.

FONTE DIRE