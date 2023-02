Gf Vip, la finale è il 3 aprile. Partono le prime strategie nella casa

Condividi

L’appuntamento con la finale del Gf Vip 7 è fra un mese: in gara ci sono ancora 13 vipponi che da qui al 3 aprile dovranno lasciare la casa uno dopo l’altro per lasciare spazio al vincitore

L’appuntamento con la finalissima del Grande Fratello Vip è il 3 aprile: l’annuncio è stato dato ieri sera da Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì 27 febbraio. In pratica manca un mese esatto. E considerando che all’interno della casa ci sono ancora 13 vipponi, ora il gioco si fa davvero duro. Cosa succederà da qui al 3 aprile?

LEGGI ANCHE: VIDEO | Gf Vip, Orietta Berti attacca Antonella in lacrime per Edoardo: “Basta sceneggiate, sei un’arrogante vera”

CHI È RIMASTO IN GARA

Nella Casa al momento i concorrenti rimasti in gara sono Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Daniele Del Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Edoardo Tavassi. Di questi, i concorrenti della prima ora sono solo sei: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Alberto De Pisis sono entrati nella casa più spiata d’Italia dalla primissima puntata del 19 settembre. Tre giorni dopo, il 22 settembre, sono entrati anche Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro. Per loro, l’avventura del GFrande Fratello Vip prosegue da oltre cinque mesi.

LEGGI ANCHE: L’ex di Antonella Fiordelisi non può entrare al Gf Vip: è accusato di stalking

CHE SUCCEDE AGLI EX?

Oltre ai 13 vipponi presenti in casa, il Grande Fratello farà sapere durante la puntata di giovedì 2 marzo cosa intende fare con i tre ex fidanzati che sono entrati al Gf come ‘ospiti’ un paio di settimane fa: Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini), Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon) e Martina Nasoni (ex di Daniele Del Moro) potrebbe infatti diventare veri e proprio concorrenti oppure abbandonare definitivamente la casa.

OGNI PUNTATA CI SARÀ UN’ELIMINAZIONE

Come si farà ad arrivare al vincitore? In parte lo ha spiegato ieri sera Signorini: non ci saranno più televoti per il preferito, ma solo per l’eliminazione. Quindi da qui al 3 aprile non ci saranno più serate senza che un vip esca dalla Casa. E poi cambierà anche il meccanismo delle nomination: non ci saranno più, settimanalmente, concorrenti immuni. Un sistema, questo, che di fatto ha protetto molte volte diversi concorrenti dal giudizio del pubblico. E in alcuni casi gli immuni sono stati gli stessi in modo ripetuto puntata dopo puntata. Verranno meno sia gli immuni stabiliti dagli altri concorrenti e dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Tutti i concorrenti saranno sempre votabili. Di fatto, ha detto Alfonso Signorini, con la serata di ieri è partito ufficialmente il “tutti contro tutti” che porterà a decretare il vincitore di questa settimana edizione del Grande Fratello Vip. In palio c’è un montepremi da 100 mila euro, anche se poi di fatto la metà viene devoluta in beneficenza. Lo scorso anno, il Gf Vip 6 fu vinto da Jessica Hailé Selassié, mentre al secondo posto arrivò Davide Silvestri.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Gf Vip, Edoardo tocca il seno a Murgia. Antonella disperata: “Mi fai schifo, di chi mi sono innamorata?”

FONTE DIRE – www.dire.it