Gf Vip, Edoardo tocca il seno a Murgia. Antonella: “Mi fai schifo, di chi mi sono innamorata?” (VIDEO)

Puntata piena di colpi di scena ieri al Grande Fratello Vip. A tenere banco, nuovamente, è stata ‘la notte dei lunghi coltelli’ nel van che ha visto protagonisti Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I quattro sono finiti al televoto, i primi due per aver staccato i microfoni (sembrerebbe per fare l’amore), gli altri due per aver commesso delle irregolarità (incontrando il padre al seggio elettorale, Edoardo, e raccontando le preferenze del pubblico una volta entrata nella casa, Murgia).

Subito dopo la diretta di giovedì scorso Edoardo ha commentato con Murgia la punizione inflitta dal Gf dichiarando: “Poteva andare peggio”, mentre lei assentiva. Ma cosa poteva succedere? Che cosa non ha rivelato Signorini?

EDOARDO E MURGIA NEL VAN, COSA È SUCCESSO?

Presto detto. Nel van i quattro non si sono solo scambiati confidenze hot. C’è stata anche una palpatina. Protagonista è stato Edoardo Donnamaria, che ieri sera, messo alle strette da Signorini, ha rivelato ad Antonella di aver toccato il seno di Murgia nel van.

Apriti cielo e dotti lacrimali. Fiordelisi ha iniziato a piangere maledicendo il loro rapporto e il giorno in cui si è innamorata dello speaker radiofonico. Edoardo e Murgia hanno poi spiegato che il gesto è stato dettato da una costatazione circa il fatto che nel reality quasi tutti i seni delle donne fossero rifatti. Insomma si trattava di un ‘controllo sulle protesi’ più che di un gesto carico di erotismo.

Le giustificazioni non sono però bastate e a peggiorare la situazione è arrivato Signorini, che ha mostrato delle immagini di abbracci ed effusioni varie tra Edoardo e Murgia, insinuando il sospetto che tra i due ci sia molto più di un’amicizia.

In realtà nulla che Antonella non avesse visto, in quanto il tutto è avvenuto alla luce del sole e sotto i suoi occhi nella Casa. Ma ralenti e primi piani di mani intrecciate, piedini e abbracci appassionati hanno scatenato la gelosia della bella campana che, a detta di molti (primi tra tutti Tavassi e Orietta Berti dallo studio) non vedeva l’ora di avere un buon motivo per poter considerarsi finalmente la vittima in questa relazione.

“Mi fai schifo. Ma di chi mi sono innamorata? Di un cog…e” le parole di Antonella dirette al suo (ormai ex?) fidanzato. “Non vedevi l’ora che succedesse una cosa del genere per fare una telenovela. Se mi sono svegliato dopo cinque mesi che mi fai stare male non me ne puoi fare una colpa“, la risposta secca di Donnamaria.

Antonella sembra davvero intenzionata a non tornare indietro questa volta, sarà veramente la fine di Donnalisi? Nella puntata di ieri sera ad essere stata eliminata è stata Nicole Murgia, basterà questo a salvare la coppia dalla definitiva separazione?

