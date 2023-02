Clima. Il 7 marzo a Roma gli Stati Generali della Transizione Ecologica

Condividi

Si svolgeranno martedì 7 marzo alle 14.30 a Roma, presso il Pio Sodalizio dei Piceni in piazza San Salvatore in Lauro, gli Stati Generali della Transizione Ecologica. Li organizza l’associazione TES (Transizione ecologica solidale), nata nel 2018 proprio per promuovere nel dibattito la necessità che a una transizione dell’economia verso un modello più sostenibile vengano abbinate politiche di tutela delle fasce di popolazione più vulnerabili.

“Gli Stati Generali della Transizione Ecologica – dichiara il direttore di TES Alessandro Paglia – mirano a tenere alta l’attenzione sul tema e a fare rete tra tutti gli attori coinvolti. La transizione implica la revisione alle fondamenta del modello di sviluppo che abbiamo fin qui conosciuto. Esponenti di primo piano del mondo politico, istituzionale, dell’economia, del mondo universitario e della ricerca, della rappresentanza sociale, si riuniranno per alzare il livello di ambizione rispetto a questi temi”.

L’incontro si svilupperà – dopo l’apertura del senatore e presidente onorario di TES Michele Fina, le relazioni di Alessandro Rinaldi (direttore ufficio studi G. Tagliacarne) e Ludovica Marinaro (responsabile scientifica TES), i saluti del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin – attraverso tre panel.

Il primo sarà dedicato a “Carbon tax per il clima e il lavoro”. Si parlerà tra l’altro della proposta di Carbon border adjustment mechanism e del ruolo di difesa del lavoro insito in questo meccanismo, e del dibattito sulle due questioni più attuali in cui le emissioni di carbonio vengono penalizzate in termini economici (case green, bando delle auto a benzina e diesel). Con l’introduzione e la moderazione del vicepresidente di TES Antonio Cianciullo, interverranno il senatore Carlo Cottarelli, il presidente della Commissione Ambiente del Senato Claudio Fazzone, il docente di Economia all’Università IULM Emanuele Felice, il presidente di ENEA Gilberto Dialuce, la direttrice generale di WWF Italia Alessandra Prampolini, il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini.

Il secondo panel sarà su “Territori e comunità in transizione”, incentrato su come la transizione impatta sui territori e sui meccanismi che consentono a questi di diventare protagonisti del processo di cambiamento. Introdurrà e modererà la vicepresidente di TES Silvia Viviani. Interverranno la presidente di Federbio Mariagrazia Mammucini, il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabé, il presidente di ALI Matteo Ricci, il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi.

Infine il panel “PNRR a che punto siamo”, un punto sullo stato dell’arte degli investimenti pre e post pandemia dedicati alla transizione ecologica. Con l’introduzione e la moderazione del direttore di TES Alessandro Paglia ci saranno i contributi del direttore generale di Ecopneus Federico Dossena, del presidente di Federterziario Nicola Patrizi, del presidente di CONAI Luca Ruini, del direttore di Italy Programme ECF Fabio Stevanato, del presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, del segretario generale di FILLEA CGIL Alessandro Genovesi.

Le conclusioni saranno affidate ad Alessandro Orlando, deputato e presidente onorario di TES.

Il main sponsor degli Stati Generali della Transizione Ecologica è Poste Italiane, i media partner sono Next New Media e Peperonitto Media. L’evento è patrocinato dall’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale.