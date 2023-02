Bristol City-Manchester City, due super di FA: numeri a confronto

Condividi

Bristol City e Manchester City si sfideranno alle 21:00 di martedí 28 febbraio 2023 in un match valido per la 5ª giornata di FA Cup.

Il Manchester City torna in FA Cup sfidando il Bristol City fuori casa, squadra che viene da diversi risultati utili consecutivi che peró contro il City in questo quinto turno non avrá tante speranze. Pronostichiamo la vittoria dei Citizens, quotata a 1,20.

Il match Bristol City – Manchester City non verrá trasmesso in diretta tv da nessuna emittente televisiva. Sarà possibile vedere il match in diretta streaming su DAZN, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone).

Il Bristol City non perde da 12 incontri consecutivi, inoltre è imbattuto da sette incontri in casa consecutivi

Il Manchester City invece non perde da cinque partite consecutive, non riesce a mantenere la porta inviolata da sei incontri consecutivi e viene dalla vittoria fuori casa per 1-4 contro il Bournemouth, mentre la squadra di casa viene dalla vittoria per 1-0 contro l’Hull City.