Cinque Quotidiano

In lotta per la conquista della Liga, un duello ancora apertissimo dopo la sorprendente sconfitta del Barcellonain casa dell’Almeria, il Real Madrid e la squadra di Xavi si sfidano in un altro doppio confronto dalle mille emozioni: questa volta in palio c’è l’accesso alla finale di Coppa del Re, la coppa nazionale spagnola.

Il primo Clásico tra Real Madrid e Barcellona è valido per la semifinale d’andata, dopodiché si replicherà al Camp Nou. La vincente della doppia sfida tra i blancos e gli azulgrana affronterà nella finale di Coppa del Re la vincente dell’altra semifinale, che vede protagoniste l’Osasuna e l’Athletic Bilbao.

Real Madrid e Barcellona si sono già affrontate per due volte nella prima parte della stagione: in campionato a prevalere è stata la squadra di Carlo Ancelotti, vincente per 3-1, mentre in Supercoppa di Spagna Lewandowski e compagni si sono imposti con lo stesso punteggio.

La sfida nella sfida sarà tra Vinicius e Ferran Torres, due tra i giocatori più in forma del torneo con all’attivo 4 goal in altrettante partite per entrambi.

Entrambi prediligono il gioco sulle fasce e partono da sinistra. Ottima la percentuale dei passaggi portati a termine dal madrileno (89% contro il 78 del blaugrana).

Vinicius ha realizzato finora 12 reti contri i 10 goal di Torres che però vince nella classifica degli assist (7-6).