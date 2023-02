ROMA, CONTROLLI IN DIVERSE ZONE DELLA CAPITALE, CHIUSI UN BAR E UNA GELATERIA

Condividi

Controlli sempre più ad ampio raggio quelli effettuati dalla Polizia di Roma Capitale nel fine settimana appena trascorso. Dal centro alla periferia, gli agenti hanno svolto verifiche di natura amministrativa, oltreché controlli di polizia stradale nei quartieri di Trastevere, Esquilino, Campo de’ Fiori, Monti, centro storico, San Lorenzo, Pigneto, Parioli, Prenestino, Casilino, Eur, Ponte Galeria e Ponte Milvio. Oltre 1.500 le sanzioni per violazioni al codice della strada, di cui 263 per superamento dei limiti di velocità, 17 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 5 i veicoli posti sotto sequestro. Multe anche per vendita di alcol oltre l’orario consentito, per occupazioni di suolo pubblico abusive, per scorretta trattazione di rifiuti urbani, per schiamazzi e musica ad alto volume e per irregolarità varie riscontrate nei pubblici esercizi, per un totale di circa 80 sanzioni amministrative. Non sono mancati controlli ai locali relativamente al possesso di autorizzazioni per il pubblico spettacolo. Nell’ambito degli accertamenti, particolare attenzione è stata indirizzata nei confronti di esercenti, consumatori ed utenti della strada dei quartieri Prenestino e Casilino dove, oltre ad innumerevoli irregolarità contestate a diverse attività di somministrazione, le pattuglie hanno scovato un bar in condizioni igieniche talmente gravi, considerata anche la presenza di numerose blatte, da richiedere l’immediato intervento sul posto di personale ASL, che ha disposto immediatamente la chiusura del locale. Approfondite verifiche sono state rivolte in un locale da ballo situato in località Ponte Galeria, ove sono ancora in corso accertamenti. A Ponte Milvio, il titolare di un altro locale è stato denunciato e sanzionato per mancanza di agibilità ed autorizzazione di pubblico spettacolo e in zona Campo de’ Fiori è stato chiuso un laboratorio/gelateria completamente abusivo. Gli agenti hanno poi provveduto ad identificare e collocare in una struttura di accoglienza 5 minori stranieri non accompagnat, grazie alla collaborazione della Croce Rossa e del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale.