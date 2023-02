Lazio-Sampdoria, segui la DIRETTA LIVE del match: formazioni e dove vederla

La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 partite di Serie A contro la Sampdoria (2N, 1P), ma ha pareggiato per 1-1 nel match d’andata: i blucerchiati non riescono a rimanere imbattuti in entrambi gli incontri contro i biancocelesti nello stesso massimo torneo dalla stagione 2015/16 (un pareggio e una vittoria).

La Lazio è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe di Serie A contro la Sampdoria (13V, 3N) e tra le squadre attualmente nella competizione la formazione blucerchiata è quella contro cui i biancocelesti hanno la striscia interna aperta di imbattibilità più lunga; l’ultimo successo doriano all’Olimpico in campionato risale al 23 gennaio 2005 (1-2, a segno Kutuzov, Flachi e Rocchi).

La Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila nelle ultime otto gare casalinghe di Serie A (3V, 3N, 2P); nel’ultima gara interna i biancocelesti hanno perso contro l’Atalanta e non vanno ko in due match consecutivi in casa nel massimo campionato da dicembre 2020.

La Sampdoria ha raccolto appena due punti nelle ultime sette gare di massimo campionato (2N, 5P) e con appena 11 punti conquistati sta vivendo la sua peggior stagione in Serie A dopo le prime 23 partite giocate; tutte le precedenti 17 formazioni nell’era dei tre punti a vittoria che hanno ottenuto due o meno vittorie a questo punto del massimo torneo, sono poi rerocesse a fine stagione.

Da quando allena Dejan Stankovic, la Sampdoria ha segnato appena sette gol in 15 partite di Serie A, meglio solo dello Schalke 04 (quattro) nei maggiori cinque tornei europei in questo arco temporale.

La Lazio vanta la migliore difesa (alla pari del Barcellona) nei primi tempi nei maggiori cinque tornei europei 22/23 (solo quattro gol subiti), mentre la Sampdoria ha segnato appena cinque gol nelle prime frazioni (nessuna squadra dei cinque grandi campionati ha fatto peggio, al pari della Cremonese).

Solo Barcellona (17) e Juventus (15) hanno ottenuto più clean sheet della Lazio (12) nei maggiori cinque campionati europei 22/23; solo due volte nella storia i biancocelesti hanno fatto meglio in termini di partite chiuse con la porta inviolata dopo le prime 23 partite di un campionato di Serie A (13, sia nel 1973/74 che nel 1972/73).

La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A di Ciro Immobile (15 gol in 17 partite) e quella contro cui vanta più marcature multiple (cinque); l’attaccante biancoceleste – a quota nove reti in questo campionato – potrebbe diventare solo il secondo giocatore dei maggiori cinque campionati europei nelle ulime sette stagioni ad andare sempre in doppia cifra di gol con la stessa squadra (l’altro è Harry Kane, che ci è riuscito con il Tottenham).

Sergej Milinkovic-Savic ha partecipato attivamente ad appena due gol (una rete, un assist) nelle ultime 12 partite giocate in Serie A: per risalire ad una striscia così negativa per il serbo in uno stesso massimo campionato bisogna tornare al periodo tra dicembre 2019 e luglio 2020 (due gol in 18 presenze).

Harry Winks è uno dei quattro centrocampisti (con Rabiot, Walace e Hjulmand) in campo in tutti i minuti disponibili delle ultime cinque giornate di Serie A; il centrocampista inglese non colleziona sei gare intere da titolare consecutive da gennaio 2019 (in Premier League, con il Tottenham).

Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria

Queste le probabili scelte di Sarri e Stankovic per la prossima partita.

La formazione della Lazio

Lazio (4-3-3)

Provedel

Marusic

Casale

Patric

Hysaj

Milinkovic-Savic

Cataldi

Luis Alberto

Pedro

Immobile

Felipe Anderson

La formazione della Sampdoria

Sampdoria (3-4-1-2)

Audero

Amione

Nuytinck

Murru

Leris

Winks

Cuisance

Augello

Sabiri

Gabbiadini

Lammers

A che ora inizia Lazio-Sampdoria

Le due squadre si affronteranno per la ventitreesima giornata di campionato lunedì 27 febbraio alle 20:45.

Lazio-Sampdoria: i precedenti

