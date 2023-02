Milan-Atalanta, la diretta live del match

Condividi

Sarà la 17ma partita alla direzione del Milan. Con lui alla guida 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Ci sono anche due precedenti con l’Atalanta: uno 0-3 a San Siro il 23/01/2021 e un 2-0 a Bergamo il 23/05/2021, con la doppietta di Kessié su rigore che consegnò al Milan il ritorno in Champions. Complessivamente 11 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte con Orsato alla guida. In questa stagione un unico precedente: la sconfitta interna per 2-1 contro il Napoli alla settima giornata.

In attesa dei colleghi maschi questa sera contro l’Atalanta, il Milan Femminile ha vinto in scioltezza in casa del Como questo pomeriggio, mantenendo vive le sue speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. Le rossonere hanno vinto in riva al lago per 4-0 in virtù della doppietta di una scatenata Martina Piemonte, dall’autogol di Lipman e della rete di Vigilucci. Con questi tre punti il Milan si porta a 34 punti, al quarto posto, rimanendo attaccato al treno delle prime tre.