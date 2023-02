Schianto violentissimo tra 3 auto, una va a fuoco: corsa in ospedale per 2 feriti

Condividi

Uno scontro tra tre auto con due feriti e una vettura ribaltata e in fiamme. È quanto successo alle 8:45 circa nel comune di Monterotondo in via delle Fornaci, per un’incidente stradale. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto la squadra 5A del distaccamento di Montelibretti dei vigili del fuoco. La stata è stata interdetta la strada al traffico veicolare per i rilievi del caso dalla polizia municipale.

Terribile incidente stradale inoltre a Roma, nella zona di Parco delle Sabine. Un pedone è stato investito da una Opel Corsa all’incrocio con via Vittorio Caprioli ed è morto qualche istante dopo essere stato travolto. Inutile ogni tentativo di soccorso effettuato dal personale del 118, arrivato subito dopo il sinistro. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che si stanno occupando dei rilievi del caso. La strada è stata chiusa, gli autobus della linea 341 deviati in via Montegrimano fino alla fine delle operazioni.

La persona alla guida dell’Opel Corsa si è fermata immediatamente a prestare soccorso, allertando il 118. Come da prassi sarà sottoposta ai test per verificare l’eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, esami che vengono eseguiti di routine nel caso di incidenti stradali, soprattutto se mortali.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sembra che l’uomo investito stesse attraversando la strada quando è stato travolto dalla Opel Corsa che viaggiava su via Carmelo Bene. Un urto violentissimo, con la macchina che non è riuscita a frenare in tempo per evitare il pedone, caduto a terra dopo lo schianto. Da capire come mai la persona alla guida dell’auto non sia riuscita a vedere l’uomo: se per una distrazione, per la mancanza di illuminazione, o per le condizioni della strada.

Al vaglio anche la velocità alla quale andava l’Opel Corsa, per vedere se fosse entro i limiti o meno. Il mezzo è stato sequestrato per disporre ulteriori accertamenti.