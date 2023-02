Maurizio Costanzo, salta la programmazione di Uomini e Donne. Ecco quando riprenderà

Condividi

In dubbio anche la programmazione di Amici

La puntata di venerdì 24 febbraio di Uomini e Donne non è andata in onda. Lo ha fatto sapere l’ufficio stampa Mediaset in seguito alla notizia della morte di Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio, all’età di 84 anni. Al posto dello show di Maria De Filippi è andata in onda la soap ‘Terra Amara’ fino alle 16.10.

LA MORTE DI MAURIZIO COSTANZO

Un momento di lutto per tutto il mondo del giornalismo e dei mass media. Il giornalista è stato un’icona della televisione fin dalla metà degli Anni 70. Il ‘Maurizio Costanzo Show’ è stato il pilastro dei talk show, fin dalla sua prima puntata, trasmessa nel settembre del 1982 su Rete 4. Proprio lo scorso anno, il programma ha spento 40 candeline.

C’è la possibilità che il programma Uomini e donne venga sospeso fino allo svolgimento dei funerali, previsti per l’inizio della prossima settimana.

FONTE DIRE – www.dire.it