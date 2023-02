Lecce-Sassuolo, segui la DIRETTA LIVE del match: formazioni e dove vederla

Il Sassuolo è imbattuto in tre sfide di Serie A contro il Lecce, grazie a due successi e un pareggio – tuttavia il pareggio è arrivato proprio nell’unico precedente disputate al Via del Mare (2-2 il 3 novembre 2019). Il Sassuolo non perde da sei sfide di Serie A contro avversarie neopromosse (dall’1-2 contro l’Empoli del 31 ottobre 2021) – da allora tre successi e tre pareggi, inclusi gli ultimi due contro Cremonese e Monza.

Con 27 punti il Lecce sta vivendo il suo quarto miglior campionato di Serie A dopo 23 partite, anche se dei tre precedenti solamente nel 1999/2000 aveva conquistato più punti (28) da squadra neopromossa – i 26 gol subiti sono un record positivo per i pugliesi a questo punto della stagione.

Dallo scorso novembre il Lecce ha conquistato 19 punti in 11 gare: nel periodo solamente Napoli (30), Juventus (25) e Inter (23) hanno fatto meglio dei pugliesi in Serie A. Il Sassuolo non perde da tre trasferte in campionato (1V, 2N) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte fuori casa in Serie A da gennaio 2022 (cinque in quell’occasione, unica altra striscia di almeno quattro con Alessio Dionisi).

Il Sassuolo è la squadra che ha segnato più reti in seguito a un attacco verticale (sei) in questo campionato, seguito a due reti di distanza da queste situazioni di gioco proprio dal Lecce (quattro, solo il Napoli tra loro a quota cinque). Il Lecce è la squadra che ha tentato meno tiri totali nella Serie A in corso, 224: nonostante le 70 conclusioni effettuate in meno del Sassuolo, i pugliesi (24) hanno segnato solamente due reti in meno dei neroverdi (26).

Dall’inizio del 2023, Morten Hjulmand e b hanno rispettivamente effettuato 22 e 21 contrasti in Serie A, risultando il terzo e il quarto miglior centrocampista in questa graduatoria, dopo Cristante (32) e Lobotka (23).

Il Sassuolo è la squadra contro cui Gabriel Strefezza ha passato più minuti in campo in Serie A (269) – nonostate questo, il classe ’97 non ha mai trovato il gol o l’assist contro i neroverdi nel massimo campionato. Domenico Berardi ha trovato il gol in tutte le tre sfide disputate contro il Lecce in Serie A (tre reti): solamente contro la Lazio, tra il 2015 e il 2017, l’attaccante classe ’94 è andato in gol per quattro match consecutivi contro una singola avversaria nella competizione.

Dove vedere Lecce-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Il match di Serie A Lecce-Sassuolo si disputerà al Via del Mare di Lecce alle ore 20:45 e sarà disponibile in diretta tv su SKy Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e DAZN. Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche sulle piattaforme streaming SkyGo e l’applicazione di Dazn.

Lecce-Sassuolo: le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hujlmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Oudin, Persson, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Indisponibili: Dermaku, Pongracic. Squalificati: Di Francesco. Diffidati: Baschirotto, Colombo, Maleh, Umtiti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Ferrari, Romagna, Obiang, Thorstvedt, Ceide, D’Andrea, Alvarez, Pinamonti. Indisponibili: Muldur, Toljan. Squalificati: Laurienté. Diffidati: Berardi, Thorstvedt, Tressoldi.

Arbitro: Baroni di Firenze.