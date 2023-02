Empoli-Napoli: segui la DIRETTA LIVE del match: formazioni e dove vederla

L’Empoli è una delle due formazioni che nelle ultime due stagioni di Serie A è riuscita a battere il Napoli in due diverse occasioni (al pari dell’Inter) – i toscani hanno infatti trovato il successo in entrambe le gare dello scorso campionato contro i partenopei.

Dopo la vittoria per 2-0 della gara d’andata, il Napoli potrebbe tenere la porta inviolata in due sfide consecutive contro l’Empoli in Serie A per la seconda volta, dopo le prime due partite in assoluto tra queste due formazioni nel torneo (nel 1986/87).

L’Empoli ha perso solanto una delle nove partite interne di Serie A contro il Napoli (2-3 il 19 marzo 2017), con quattro successi e quattro pareggi a completare il bilancio – dopo aver tenuto la porta inviolata nelle prime quattro, la squadra toscana ha sia segnato che subito gol in tutte le cinque più recenti.

L’Empoli è imbattuto da cinque partite interne di Serie A, grazie a tre successi seguiti da due pareggi: non registra una striscia di imbattibilità più lunga in casa nel torneo dal maggio 2016 (sei con Marco Giampaolo alla guida).

Il Napoli arriva da tre clean sheet di fila in campionato e potrebbe registrarne quattro consecutivi solamente per la seconda volta dall’arrivo di Luciano Spalletti (quattro anche nell’ottobre 2021).

Il Napoli si presenta alla 24a giornata con 56 gol fatti e 15 subiti (miglior attacco e miglior difesa del campionato): è la terza squadra negli ultimi 60 anni ad aver registrato una differenza reti maggiore di 40 a questo punto della stagione in Serie A, dopo la Roma nel 2003/04 (+41) e la Juventus nel 2017/18 (+44).

Da una parte il Napoli è la squadra più prolifica nell’ultimo quarto d’ora di partita in questa Serie A (13 reti), dall’altra solo la Cremonese (11) ha incassato più gol dell’Empoli (10) in queste frazioni di partita, inclusa la rete di Cabral nell’ultimo match contro la Fiorentina.

In otto presenze con la maglia dell’Empoli in questo campionato, Francesco Caputo ha preso parte a quattro reti (un gol e tre assist) e con un gol raggiungerebbe Antonio Di Natale (18 centri) come quinto miglior marcatore del club in Serie A – per lui due marcature contro il Napoli nella competizione, la prima proprio con i toscani nel novembre 2018. Victor Osimhen è andato a segno in tutte le ultime sette partite giocate in campionato e potrebbe diventare il primo ad arrivare a otto in una singola edizione nella competizione da Cristiano Ronaldo (11 tra dicembre 2019 e febbraio 2020).

Khvicha Kvaratskhelia (10 reti e 9 assist in questa Serie A) potrebbe diventare il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori cinque campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema).

Dove vedere Empoli-Napoli: diretta tv e streaming

La partita tra Empoli e Napoli è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Dazn.

Empoli-Napoli, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Grassi; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Cacace, De Winter, Stojanovic, Degl’Innocenti, Henderson, Fazzini, Guarino, Vignato, Pjaca, Piccoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Juan Jesus, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zielinski, Zerbin, Lozano, Simeone.

ARBITRO: Ayroldi