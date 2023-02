Costanzo e la morte improvvisa, uno shock per Maria De Filippi: cos’è successo in quelle ultime drammatiche ore

Condividi

Il conduttore tv soffriva di problemi cardiaci e da alcune settimane era ricoverato nella clinica Paideia per un’operazione di routine

La notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo ha sconvolto l’Italia intera. Nessuno se l’aspettava, neanche Maria De Filippi. Ma qual è stata la causa della sua morte improvvisa?

Costanzo soffriva di problemi cardiaci ed era stato sottoposto in passato anche a un intervento a cuore aperto. Da alcune settimane era ricoverato nella clinica Paideia di Roma, per un’operazione di routine, un intervento semplice, si legge su Il Corriere della Sera. Dal letto della struttura sanitaria ha anche seguito il Festival di Sanremo, un appuntamento per lui imperdibile. Maria De Filippi lo andava a trovare tutti i giorni prima di recarsi a lavoro. Sembrava andare tutto come previsto.