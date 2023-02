Milan-Atalanta, il confronto tra Leão e Lookman: la sfida

Il Milan è imbattuto nelle ultime quattro gare di Serie A contro l’Atalanta (tre vittorie e il pareggio nel match d’andata): i rossoneri non arrivano a cinque partite di fila senza perdere con i bergamaschi dal quadriennio 2008-2012 (sei gare in quel caso).

Il Milan ha vinto 2-0 nell’ultimo match interno con l’Atalanta in Serie A (15 maggio 2022), dopo una serie di sette partite consecutive al Meazza senza battere i bergamaschi (4N, 3P); l’ultimo tecnico rossonero in grado di vincere due volte di fila in casa contro la Dea in due massimi campionati consecutivi è stato addirittura Fabio Capello (stagioni 92/93 e 93/94).

Il Milan ha vinto le ultime tre partite in tutte le competizioni per 1-0: i rossoneri non hanno mai vinto quattro partite di fila in questa stagione (ultima volta nel finale della stagione 21/22) e non ottengono quattro vittorie consecutive senza subire gol da febbraio 2018 (cinque in quel caso, tre in Serie A e due in Europa League).

Il Milan ha raccolto appena un punto (1N, 3P) nelle ultime quattro gare giocate contro squadre che occupavano le prime sei posizioni della classifica reale, l’ultima vittoria rossonera contro questo tipo di squadre risale al derby d’andata contro l’Inter (3-2 il 3 settembre 2022). L’Atalanta ha perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni (1V), dopo aver ottenuto quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei gare del 2023; i bergamaschi hanno vinto l’ultima partita di campionato giocata in trasferta e non ottengono due successi di fila fuori casa in Serie A da settembre 2022 (quattro in quel caso).

Nelle ultime quattro partite giocate con la difesa a tre, il Milan sta viaggiando a una media di Expected Goals contro di 0.7 in quattro gare (tutte le competizioni) contro la media di 1.2 delle 28 partite precedenti in questa stagione; la media gol subiti è invece di 0.3 negli ultimi quattro incontri a raffronto degli 1.4 a match prima del nuovo assetto difensivo.

Solo Cremonese (sette) ed Empoli (sei) hanno subito più gol su sviluppo di calcio d’angolo di Atalanta e Milan (cinque ciascuna) in questo campionato; e solo Torino (0), Monza e Sampdoria (uno ciascuna) hanno segnato meno gol da questa situazione di gioco di nerazzurri e rossoneri (entrambe due). Nel mese di febbraio, Malick Thiaw è uno dei due difensori, al pari di Kim Min-Jae del Napoli, che somma più duelli aerei vinti (11) e respinte difensive di testa (10) in Serie A (sia il tedesco del Milan che il sudcoreano sono a quota 21).

Rafael Leão – a segno nell’ultimo match di Serie A al Meazza contro l’Atalanta – non ha partecipato a nessun gol del Milan nelle ultime sette presenze in tutte le competizioni: è da marzo 2021 che non arriva ad almeno otto gare di fila in rossonero senza entrare in alcun gol (nove consecutive in quel caso). Rasmus Højlund è il quinto più giovane straniero nell’era dei tre punti a vittoria a segnare almeno sei gol prima di raggiungere le 20 presenze in Serie A (meglio di lui solo Adriano, Icardi, Kessié e Pato). Vediamo ora un confronto tra Leão e Lookman.