“I Ferragnez separati in casa”, la crisi di coppia sarebbe vera: tutta la verità

Secondo gli ultimi rumors, Fedez dormirebbe sul divano. Il rapper continua il silenzio social, l’imprenditrice si fa vedere da sola

Non sembra rientrare la presunta crisi di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez. Anzi. Continuano a crescere le voci attorno alla relazione che ha fatto sognare gli appassionati i fan del rapper e dell’imprenditrice. Secondo l’ultima indiscrezione, i due sarebbero separati in casa. A lanciare l’aggiornamento è Vanity Fair, dopo aver sentito fonti vicini alla coppia.

“Strategia di marketing in vista dell’uscita della nuova stagione dei The Ferragnez? Pare proprio di no. La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è tutt’altro che una montatura. E un indizio arriva a confermare che tra i due la situazione è critica: secondo fonti vicine alla coppia, in questi giorni lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife a Milano. Sfrattato non di casa, ma dal lettone, dal ritorno a casa dopo Sanremo“, si legge in un articolo del sito.