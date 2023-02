Gf Vip, Antonino e quel presunto spoiler dall’esterno. Ora rischia un provvedimento

Condividi

Antonino Spinalbese rischia un provvedimento da parte del Grande fratello perchè avrebbe confidato ad Antonella alcune informazioni sul gradimento dei concorrenti all’esterno

Come mai Antonino Spinalbese si dice certo che Micol questa sera sarà la preferita del pubblico? Perché, stando a quanto ha detto ad Antonella e Sarah, lo avrebbe appreso nelle due settimane che ha passato al di fuori della casa, quando stette in clinica per alcuni accertamenti. Male, malissimo. Primo perché non sarebbe dovuto venire a conoscenza di informazioni ‘esterne’, secondo perché non doveva assolutamente riferire niente agli altri concorrenti. Questo, il rivelare informazioni agli altri, è una grave violazione del regolamento del Grande fratello. Cosa succederà, ci saranno provvedimenti?

LE RIVELAZIONI DI ANTONELLA A SARAH

A parlare delle informazioni che Antonino avrebbe ‘raccolto’ e condiviso è stata Antonella Fiordelisi. Parlando con Sarah Altobello (eliminata nella scorsa puntata ma poi rientrata in casa dopo mezz’ora grazie al ‘bussolotto’ favorevole) delle possibile esito del televoto di stasera, Antonella ha detto: “Antonino già mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento“. “E che ha, la sfera di cristallo?”, dice Sarah. Antonella risponde: “Perché lui ha detto che anche quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui”.

I CONCORRENTI IN NOMINATION

Notizie che Antonino potrebbe aver appreso durante la permanenza in clinica, oppure durante il successivo periodo in quarantena in albergo prima di rientrare nella casa. La sfida è tra Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. Ed effettivemente i sondaggi delle ultime ore danno come preferita in testa Micol (sopra il 35%), seguita da Nikita (34), poi Antonella (quasi 18%) e infine Antonino (12%).

ANTONINO RISCHIA L’ELIMINAZIONE

La presunta conoscenza del mood esterno da parte di Antonino Spinalbese è stata oggetto anche della puntata di Striscia la notizia di ieri. In un servizio, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez (con cui il concorrente ha una figlia, la piccola Luna Marì che ha quasi due anni) è stato detto a rischio eliminazione per le frasi che avrebbe pronunciato sugli esiti del televoto, che verrà chiuso stasera durante la diretta poco prima dell’eliminazione.

FONTE DIRE – www.dire.it