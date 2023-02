Gf Vip, Antonella e Oriana rischiano grosso: le anticipazioni della puntata di giovedì 23 febbraio

Condividi

Stasera su Canale 5 torna l’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini: prevista un’eliminazione al televoto, ma occhio alle sorprese

È ancora tempo di Grande Fratello Vip: giovedì 23 febbraio in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il reality show, che si avvia verso la conclusione dopo un’edizione monstre, iniziata il 19 settembre e che dovrebbe concludersi il 3 aprile. Sono giorni caldissimi, nella casa ma non solo. Il conduttore Alfonso Signorini avrà molte cose da chiarire con i suoi vipponi sempre più litigiosi.

I CONCORRENTI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Nella puntata di oggi, un concorrente del Gf Vip dovrà abbandonare la casa. E quelli in nomination sono nomi pesanti: Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. Dentro ci sono le anime dei due gruppi contrapposti, gli Spartani e i Persiani, che dividono i telespettatori. Secondo i sondaggi che circolano sui social, a fare le spese di questa lotta tra pesi massimi potrebbe essere il povero Antonino, al momento l’indiziato numero uno per l’eliminazione.

LO STAFF DI NIKITA DIFFIDA ORIANA E LUCA

Ma attenzione: sul web si rincorrono voci secondo cui il televoto di stasera potrebbe anche essere annullato. Perché? Perché si profilano provvedimenti per alcuni vipponi da parte degli autori, e chissà che non ci scappi addirittura un’espulsione. Ieri, infatti, lo staff di Nikita Pelizon ha diffidato Oriana Marzoli e Luca Onestini, chiedendo che i due concorrenti moderino i termini nei confronti della loro assistita. Le tensioni tra Nikita e i due coinquilini non si contano nemmeno più, ma la mossa dello staff di Pelizon ha spiazzato tutti.

Probabile che stasera Signorini chieda un confronto a tre, al termine del quale potrebbero essere decisi provvedimenti anche severi. D’altra parte, non sarebbe certo la prima espulsione in questa travagliata edizione del Gf Vip: il provvedimento più drastico è già stato preso nei confronti di Ginevra Lamborghini e Riccardo Fogli.

ANTONELLA ED EDOARDO, È FINITO L’AMORE?

Intanto, tra i Donnalisi è di nuovo maretta. Antonella non riesce proprio ad accettare che Edoardo continui a essere amico degli Spartani e si è sfogata: “Io sto male se sto con lui e lui sta con queste persone. Questo non è amore – ha detto a Davide – ma ora che non sto più con Edoardo avrò meno problemi dentro la casa”. Dal canto suo, Donnamaria ha parlato della situazione con Ivana Mrazova, spiegando: “All’inizio del Gf Vip Antonella era sempre sorridente, invece adesso non fa che prendersela con me per essere amico loro”. Al momento tira un’aria gelida tra Antonella ed Edoardo, ma con i Donnalisi mai porre limiti.

