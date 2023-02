Fan in apprensione per Fedez: agitato e irriconoscibile, balbetta in diretta

Condividi

È lo stesso rapper ad ammettere la difficoltà nel parlare durante la presentazione del suo nuovo podcast a tema finanziario, “”Wolf”.

“Non sembra lui”, “Che sta succedendo?”, “Come è agitato”, “Si vede che sta in ansia”. Questi sono solo alcuni dei commenti dei fan in apprensione per Fedez, ieri ricomparso in diretta su YouTube alla presentazione del suo nuovo podcast, “Wolf”, 18 puntate a tema finanziario. Visibilmente agitato, nel video, il rapper racconta il progetto in cui mostra il suo lato più imprenditoriale. Al centro le interviste ai professionisti del settore e ai personaggi che meglio lo raccontano sul web.

Ed è lo stesso Federico ad ammettere la piccola difficoltà nel parlare: “Spero di non balbettare come oggi– dice verso la fine della diretta- perché mi è partita una balbuzie incredibile”. In tantissimi avevano notato questo particolare sin dai primi minuti dell’intervista, scrivendo tra i commenti messaggi preoccupati.