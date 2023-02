Accoltellato e ucciso in strada a Roma, fermato un 43enne

Condividi

Un uomo è stato fermato in relazione dell’omicidio di Michael Lee Pon, cinquantenne filippino avvenuto a Roma domenica sera a poca distanza dalla stazione Valle Aurelia.

In base a quanto si apprende si tratterebbe di un connazionale. Il fermo è stato disposto dalla Procura che coordina le indagini affidate alla Squadra Mobile. L’uomo, 43 anni, si è presentato ieri assieme al figlio minorenne, anche lui indagato, nella stazione dei carabinieri di Tor Vergata per costituirsi. I militari dell’Arma hanno contattato i colleghi della Polizia di Stato, titolari delle indagini, per il trasferimento in Questura dell’uomo poi fermato su provvedimento del pm.