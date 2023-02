ORIETTA BERTI NEL CONVENTO DI ‘CHE DIO CI AIUTI 7’, LE ANTICIPAZIONI

Condividi

Domani, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la settima puntata di ‘Che Dio ci aiuti 7’, che vedrà come guest star Orietta Berti. Le anticipazioni: Tra Emiliano (Pierpaolo Spollon), lo psichiatra del nostro convento, e Sara (Federica Pagliaroli), l’estetista babysitter, c’è maretta. Tra vari tira e molla, alla fine hanno deciso di restare amici, ma per Sara comunque è uno shock sentire Emiliano parlare al telefono con una donna, dandole appuntamento in un hotel. Chi è questa donna misteriosa? E come ha fatto ad andare avanti cosí velocemente? Emiliano, intanto, è arrivato puntuale all’appuntamento. Bussa alla porta dell’albergo e quasi gli cade la mascella per la sorpresa quando davanti a sé vede Orietta Berti. La famosa cantante, ad Assisi per un concerto, lo fa accomodare e gli spiega il motivo per cui l’ha chiamato: è qualche giorno che ha degli attacchi d’ansia, ma non voleva che questo problema diventasse pubblico: preferirebbe che i giornali non sapessero che va dallo psichiatra. Emiliano annuisce, ha capito perfettamente la situazione. La parola chiave è: discrezione. Consiglia ad Orietta alcune tecniche per gestire l’ansia e si congeda dicendole che per qualsiasi cosa può chiamarlo, lui è a disposizione. Orietta lo prende in parola ed inizia a scrivergli messaggi e chiamarlo a tutte le ore del giorno e della notte.

Vedendo Emiliano perennemente al cellulare, Sara è sempre più convinta che abbia un’altra, ed inizia a seguirlo, a tendergli delle trappole finché la teoria di Sara non viene ormai confermata dopo che Emiliano passa la notte fuori. Non ci sono più dubbi per lei, sicuramente ha una amante! Quello che Sara non sa, però, è che Emiliano è ‘costretto’ a passare la notte con la signora Berti che lo prega di farle compagnia per evitare un altro attacco di panico. Ma non sembra ancora sufficiente: il giorno successivo, Orietta si presenta direttamente a casa di Emiliano, in convento. Sara si accorge di questa misteriosa presenza femminile e, con l’aiuto delle altre ragazze del convento, è intenzionata a scoprire chi è la nuova fidanzata di Emiliano! Si presenta nell’appartamento di Emiliano, ma… non c’è nessuno! Una volta soli, Orietta punzecchia lo psichiatra: chi è quella ragazza? Emiliano svia il discorso, con lei le cose non potrebbero mai funzionare. Siamo troppo diversi, dice Emiliano.

Meglio, ribatte Orietta. E lei ne sa di relazioni che funzionano, il suo matrimonio con Osvaldo dura da 55 anni ed è più solido che mai. ‘Forse questa è l’origine della tua ansia: la mancanza di Osvaldo!’, sentenzia Emiliano. E quando il mistero sarà svelato e dall’appartamento di Emiliano uscirà proprio la famosa cantante, tra lo stupore di tutti, sarà proprio Orietta a dare la sua sentenza a Sara: la invita a non demordere – si sa che gli uomini spesso sono più lenti a capire certe cose ma deve avere fede, “quando l’amore viene, il campanello suonerà!”.

Nel cast Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D’Ambra e con la partecipazione di Valeria Fabrizi. La regia è affidata a Francesco Vicario e Isabella Leoni. ‘Che Dio Ci Aiuti 7’ è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.